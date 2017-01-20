Обвинением Януковича в госизмене ГПУ ослабляет свою позицию - Москалюк

РИА Новости Украина — Радиостанция "Голос Столицы"

Беглый президент Виктор Янукович заявил, что у него возникли вопросы по делу о его государственной измене. В одном из интервью российским СМИ Янукович отметил: "Если Генпрокуратура Украины признает, что 1 марта 2014 года я был президентом, то кем был Турчинов, который с 22 февраля называл себя исполняющим обязанности президента Украины".

Ранее сообщалось, что 28 ноября 2016 года во время видео-допроса Виктора Януковича по делу экс-беркутовцев генпрокурор Украины Юрий Луценко объявил экс-президенту подозрение в государственной измене. А накануне ГПУ обнародовала фотокопию заявления Януковича с просьбой к России ввести войска в Украину, датированного 1 марта 2014 года.

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В каком статусе в то время был Янукович, позволяет ли этот статус привлечь его к ответственности за госизмену, в эфире радиостанции Голос Столицы пояснил эксперт общественной организации "Слово і діло", кандидат юридических наук Александр Москалюк.

Чи резонно Янукович має питання до Генпрокуратури, яка, зокрема на основі його листа Путіну від 1 березня 2014 року, висуває йому обвинувачення у держраді?

— Мені видається, що найбільша проблема полягає в тому, що зараз досить часто ті люди, які працюють в Генпрокуратурі, намагаються фактично дуже швидко провести операції, які не треба швидко проводити, і досить часто відсутність знань негативно впливає на розуміння ситуації і як необхідно кваліфікувати ті чи інші дії.

Це починається ще з часів, коли була перша спроба притягнути до відповідальності пана Єфремова, а він не міг бути притягнутий згідно з Конституцією, тому що особа не несе відповідальності за висловлювання, здійснені в стінах ВР, якщо вона перебуває в статусі депутата, продовжуючи паном Новинським, коли теж фактично дуже слабко була аргументована позиція Генпрокуратури, і пан Луценко посилався на те, що в діях Новинського був склад злочину і була наявність підбурення, в той час, коли частина сьома статті 27 Кримінального кодексу чітко вказує, що знання про те, що хтось, наприклад, утримується, не є вчиненням злочину, і вже далі продовжуючи історію з Януковичем.

Але історія з Януковичем є достатньо заплутаною. Чому? Тому що, з однієї сторони, для того щоб вчинити державну зраду, згідно із статтею 111 Кримінального кодексу необов’язково бути президентом.

Суб’єктом злочину "державна зрада" будь-який громадин може стати. Але, інша проблема, яка постає, це наявність листа. Тобто, якщо ми говоримо, що це лист, який фактично був підписаний нечинним президентом України, то він не має юридичного значення, отже, він не може мати юридичної оцінки, а, значить, цей епізод треба було виокремлювати відносно того, чи повинен підлягати саме за цією статтею відповідальності пан Янукович. Тобто його взагалі не слід було розглядати.

Тобто, ви вважаєте, що Януковича не можна притягти до відповідальності за держзраду?

— Я прихильник того, що Януковича, в першу чергу, потрібно було намагатись притягнути до відповідальності за господарські злочини, які, я переконаний, він вчиняв. Таким чином, Генпрокуратура послаблює свою позицію, тому що не до кінця зрозумілий статус тих осіб, які перебували і перебувають при владі, наприклад, того самого пана Турчинова.

Дійсно, є певні нюанси, пов’язані з тим, як Янукович був усунутий з поста, тому що не був використаний механізм, який передбачений Конституцією. Щоправда, тут треба сказати, що він і не міг бути використаний, тому що в українській Конституції ця процедура імпічменту настільки складна, якої немає в жодній Конституції світу.

Провести імпічмент президента США значно простіше, ніж провести імпічмент президента України, як би це не звучало парадоксально на перший погляд. І така недосконалість Конституції призводить до того, що окремі дії, які вчинялись тодішнім парламентом, вони з точки зору розуміння, з точки зору конституційного права є вельми проблематичними, отже, проблематичними є питання визначення статусу Януковича.

Тому, я вважаю, що Генпрокуратурі треба було виокремити, від цього епізоду відійти, тому що вона в певній мірі себе ставить під удар, бо постає питання, якщо пан Луценко, я прекрасно пам’ятаю, як він показував ці папірці, підписані Януковичем і потім сказав, що на підставі цього можна говорити, що Янукович вчинив державну зраду. Але тут фактично треба говорити про те, що Янукович, дійсно, не був президентом, то тоді в межах цих дій, підкреслюю, в межах цих дій і не міг вчинити державну зраду.

Він міг вчинити державну зраду в межах інших дій, тому що стаття 111 Кримінального кодексу, зокрема, передбачає те, що державна зрада може виражатись в наданні допомоги представникам іноземної держави в проведенні підривної діяльності проти України, а ця допомога могла б бути саме різним чином здійснена. Але тут же ж треба доказова база, і тут треба, дійсно, провести роботу, яку, може, навіть і неможливо зробити, оскільки, щоб інкримінувати цю державну зраду, треба якимось чином все ж таки мати доступ до фактів, які наявні лише зараз в РФ.

Тому я ще раз наголошую, що треба було, в першу чергу, за господарські злочини намагатись притягнути Януковича до відповідальності і за ті події, які пов’язані безпосередньо з Революцією гідності, безпосередньо пов’язані з можливістю інкримінування Януковичу статті 115 Кримінального кодексу – це умисне вбивство по факту справ Майдану.

Напомним, по словам Луценко, материалы досудебного расследования уголовного производства по госизмене Януковича будут переданы в суд в первом квартале 2017 года.

Ранее политтехнолог Ярослав Макитра в эфире "ГС" заявил, что без разрешения сверху Януковича не привлекли бы к суду, поэтому продолжение "театра" допроса выгодно и украинским властям, и российским.