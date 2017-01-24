Дело против Януковича. Будет встречный иск на ГПУ - Кушнир

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РИА Новости Украина — радиостанция "Голос Столицы"

Экс-президент Виктор Янукович не приедет на допрос. Вместо него в Киев прибудет его адвокат. Об этом заявил защитник беглого президента Виталий Сердюк.

По словам адвоката, его подзащитный не может прибыть на допрос в Генпрокуратуру Украины из-за "наличия угрозы жизни". ГПУ подозревает Виктора Януковича в государственной измене.

Текст подозрения во время видеодопроса Януковича по делу экс-беркутовцев ему озвучил генпрокурор Юрий Луценко. 20 января Печерский районный суд Киева дал разрешение на проведение заочного досудебного расследования по делу о государственной измене экс-президента. Одним из главных доказательств является фотокопия заявления от первого марта 2014 с просьбой Виктора Януковича ввести войска России на территорию Украины.

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Дело Януковича в эфире радиостанции Голос Столицы проанализировала политический эксперт Светлана Кушнир.

То, что Виктор Янукович не прибудет на допрос в Киев, прогнозировалось. Однако в Генпрокуратуру прибудет его адвокат. Что означает такое сотрудничество со следствием, ведь экс-президент в России мог бы просто игнорировать процесс против себя?

— Есть такое понятие, как презумпция невиновности. И в ключе этой презумпции невиновности сейчас адвокаты Януковича и действуют. Любой человек, будь это Янукович или убийца, или рядовой гражданин Украины, любого государства, имеет право на защиту. В первый раз я тут готова похвалить нашу ГПУ, она демонстрирует нам прием политического айкидо. Письмо Чуркина, которое было присоединено по его просьбе, когда он в ООН доказывал, что Россия не вторгалась в Крым, а это была просьба украинского президента, наша прокуратура сделала ключевым фактором обвинения. Потому что письмо президента с просьбой ввести войска однозначно подпадает под статью о государственной измене.

То есть фотокопия этого обращения является достаточным доказательством по делу о государственной измене?

— Абсолютно правильно. Кроме всего прочего, ГПУ говорит о том, что они опросили три десятка свидетелей, у них есть достаточно серьезная доказательная база относительно действий Януковича в последние дни перед побегом. Почему Янукович не приедет, это понятно: потому что как только он пересечет границу Украины, ГПУ может тут же взять его под стражу, объявить на месяц или на два, пока будет вестись следствие, его никто не выпустит, ведь это статья, которая не подпадает под залоги. И на поруки его никто не возьмет. Поэтому адвокаты будут приезжать. Будет ли в ближайшее время это дело в суде? Есть моменты процессуальные. Адвокаты приедут, пока еще следствие не завершено. Они имеют право ознакомиться с материалами дела. Обвиняемый может в процессе и заменить адвокатов, то есть процедура ознакомления адвокатов с делом может затянуться. И тут мы будем просто наблюдать за тем, как будет действовать сторона обвинения и сторона обвиняемого.

Сам Янукович признает, что против него заведено дело?

— Украинское государство не забрало у Януковича гражданство. Поэтому он должен предстать перед судом или отвечать по украинским законам. Поэтому здесь понятна логика — он до сих пор остается гражданином Украины. И в таком случае пытается защищать свою честь и достоинство. Игнорировать подобные обвинения он не имеет права, потому что тогда он был на главной государственной должности в Украине.

То есть это уже вопрос больше нравственности, чести и достоинства?

— Я думаю, что в процессе рассмотрения этого дела мы увидим встречный иск о защите чести и достоинства от стороны Януковича, который будет обвинять ГПУ. И это еще один процессуальный момент, который может затягивать это дело. Будут говорить о том, что безосновательные обвинения, они будут отвергать их. То есть мы здесь только можем порадоваться за ГПУ, которая взялась за это дело и обещает нам довести его до логического конца, все же есть еще какой-то люфт доверия к генпрокурору, как к человеку чести и своего слова.

Без показаний самого Януковича можно будет считать расследование завершенным?

— Все возможно. Не было еще такого прецедента в юридической практике. Свидетельства Януковича будут наиболее весомыми в ходе судебного разбирательства. Во время досудебного следствия они могут быть привлечены в письменном виде. Мы же не знаем, каким образом настроена стратегия адвокатов Януковича по этому поводу. Поэтому все это будет в процессе, и очень, наверное, правильно, что ГПУ сделала этот процесс максимально публичным, насколько это было возможно.

Если состоится суд, будет обвинительный приговор?

Украина однозначно получит положительный имидж государства, пострадавшего от действий своего президента, которое в судебном порядке доказало это. Вопрос, будет ли он отсиживать срок. Но на международной арене Украина войдет в русло законодательного партнера, который выполняет свои законы, живет в поле международных законов. Это однозначно усилит позицию страны на международной арене.

Напомним, по словам Луценко, материалы досудебного расследования уголовного производства по госизмене Януковича будут переданы в суд в первом квартале 2017 года.

Ранее политтехнолог Ярослав Макитра в эфире "ГС" заявил, что без разрешения сверху Януковича не привлекли бы к суду, поэтому продолжение "театра" допроса выгодно и украинским властям, и российским.