Письмо Януковича Путину. Как Луценко поставил себе подножку

Павел Рудяков, эксперт

Новый год начался бурно: информационно-пропагандистские призраки и фантомы полезли и из новых "шкафов", и из старых. "Орлы" Луценко, передернув факты, попробовали сделать сенсацию из письма Януковича Путину от 1 марта 2014 г. с просьбой использовать в Украине войска РФ.

Призванное стать сенсационным "письмо Януковича" было запущено в информационное пространство пару дней спустя после того, как в нем, по замыслу тех, кто отвечает за такие запуски, должно было надолго воцариться сообщение о подаче Украиной иска против России в Международный суд ООН в Гааге с обвинениями в "финансировании терроризма". Замысел с иском не удался. Новость не воцарилась, особого внимания не привлекла. Ее обсуждение пошло не в том ключе, в котором бы хотелось инициаторам, вызвав не всплеск патриотической эйфории, а сомнения в целесообразности такого шага. Комментарии отличались, с одной стороны, сдержанностью в отношении сути проблемы и, особенно, перспектив для Киева рассмотрения дела в суде, с другой – плохо скрываемым удивлением, вызванным низким правовым оформлением наших претензий. "Письмо Януковича", судя по всему, ждет та же судьба, что новый иск против России. Пользы от него не будет ни для Украины, ни для официального Киева. Одни только ненужные хлопоты, насмешки, да репутационные риски. Дело, однако, не в этом, а в том, что этот документ, предъявленный отечественной публике чуть ли не как "дождь", который сметает все следы, на поверку стал нокаутирующим ударом не для Виктора Януковича, а для Юрия Луценко.

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С точки зрения нормального сознания, логика в обвинениях в адрес Януковича напрочь отсутствует. Как, впрочем, и последовательность обвинителей в проведении линии обвинения. Еще совсем недавно Луценко со товарищи упрекали бывшего президента в том, что он "самоустранился". На этом основании, дескать, они его и скинули. Теперь Януковича обвиняют в другом: в том, что он, пусть только на словах, на бумаге, но предпринял попытку исполнить часть президентских обязанностей. Раз кинулся 1 марта защищать граждан Украины от волны произвола и насилия, покатившейся по стране с приходом новой власти, значит, пытался, это же очевидно. А ведь для многих украинцев защита отнюдь не оказалась бы излишней. Совсем скоро после неудачной попытки Януковича случились печальные для Киева события в Крыму, бурные столкновения в Донбассе и на всем на востоке, одесская трагедия 2 мая. Так что, мысль о защите людей была вполне здравой и логичной. Квалифицировать ее как государственную измену в юридическом понимании термина нет, думается, ни малейших оснований.

У Владимира Путина и у России были, есть и будут свои соображения, свои мотивы, свои интересы. А что же Янукович? Действительно ли он, как уверяет Луценко, пытался призвать иностранные войска в страну? Нет, не пытался. В тексте письма никаких подтверждений такого рода намерений нет. В обращении Януковича к Путину от 1 марта 2014 года не содержится ни слова о введении армии РФ на территорию Украины. Ни единого слова! Читайте, дамы и господа, письмо, которое нам тычет в нос Луценко! В нем Янукович просит Путина "защитить" украинских граждан. Причем, не путем "введения" войск, этот тезис приписывают ему прокуроры, а путем их – войск РФ – "использования". Согласитесь, "введение войск" и "использование войск" – это понятия не тождественные, разные понятия. Да, Янукович обратился за помощью к иностранному лидеру. А что, разве, "майдан" не опирался на всестороннюю помощь внешнего фактора? Почему обратился к Путину, к России, а не к Америке или к Европе? Так ведь знал, что американцы "сочувствуют" другой стороне, значит, ему помогать ни в коем случае не станут. Европа же его только-только кинула, отвернувшись, когда оппозиция грубо нарушила только что подписанный под эгидой трех европейских министров план мирного разрешения киевских протестов.

Публикуя письмо Януковича Путину, Луценко и другие идеологи и практики власти, оставаясь верными своим принципам и своей обычной манере поведения, сознательно пошли на подтасовку фактов с целью введение в заблуждение общественного мнения. Они исказили истинное содержание письма, подменив его собственной интерпретацией. Да, и акцент сделали не на том содержательном моменте, на котором следовало бы. Главное в этой истории состоит отнюдь не в том, что Янукович просил Путина ввести войска, а в том, что Путин не ввел. Да, и Янукович, если обсуждать проблему в правовой плоскости, не просил того, что ему теперь приписывают. Пусть в сильном эмоциональном порыве, он не встал на путь восстановления президентских полномочий то ли на всей территории страны, то ли на какой-то ее части с помощью иностранной военной силы.

Мотивы появления по инициативе власти письма, о котором идет речь, лежат на поверхности. В окружении Петра Порошенко, видимо, крепко испугались Януковича после его появления в суде в качестве свидетеля. Вот, и решили обвинить его в чем-то очень страшном, чтобы убить сразу двух зайцев. С одной стороны, на некоторое время переключить общественное внимание с Путина на бывшего главного "Дона". С другой, нейтрализовать будущие публичные выступления последнего с новыми обвинениями в адрес тех, кто его победил. Именно для этого многие отечественные СМИ взялись фокусировать внимание на том, что Янукович, якобы, требовал от Путина введения в Украину подразделений армии РФ. Наш МИД, к тому же, дополнил общий «компот» комментариями о том, что Янукович, дескать, виновен в том, что "нарушил порядок ввода иностранных войск на территорию страны". Не нарушил! И не пытался этого делать. Хотя после многочисленных нарушений законодательства, процедуры, регламента, допущенных в Верховной Раде при его отстранении, мог бы это сделать.