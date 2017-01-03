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Брифинг ГПУ по делу Пашинского

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Стрельба нардепа Пашинского (16)

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Как отмечается, после перепалки возникла ситуация, при которой народный депутат использовал огнестрельное оружие "Глок-19" с патронами 9 мм. Оружие нардепа было зарегистрированным.
Видеоканал 112 Украина на Youtube

ГПУ провела брифинг по делу о нападении на депутата Сергея Пашинского. Трансляцию вел телеканал "112 Украина".

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Ранее Пашинский сообщил о нападении на него в канун Нового года. Он сообщил, что неизвестный бросился на него с супругой с угрозами убить. В результате инцидента Пашинский прострелил ногу нападавшему. В полиции в свою очередь сообщили, что в одном из сел Васильковского района между местным жителем и Пашинским произошел инцидент, во время которого нардеп, "защищаясь от нападающего", применил огнестрельное оружие. ЧП было квалифицировано как хулиганство.

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