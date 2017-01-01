Нардеп Пашинский прострелил ногу напавшему на него мужчине

КИЕВ, 1 янв — РИА Новости Украина. Народный депутат от "Народного фронта" Сергей Пашинский сообщил о нападении на него в канун Нового года.

"Вечер перед Новым Годом прошел для меня, к сожалению, очень горько. Возвращаясь около 17:00 домой, мы с женой чуть не въехали в авто с выключенными габаритами среди неосвещенной дороги в лесу. Я решил выйти из машины, чтобы обратить внимание людей, которые были рядом с машиной, на опасность, которой они подвергают других водителей, фактически перегородив дорогу в темное время суток. Наша просьба хотя бы включить "аварийку" неожиданно очень разозлила одного из мужчин рядом с машиной, как оказалось, очень нетрезвого. Он бросился на меня с бутылкой в ​​руке и угрозами убить нас. Я имел пистолет, сделал предупредительный выстрел в воздух. Нападающего это не остановило, он сильно ударил меня бутылкой по голове, я упал на землю. Мне удалось остановить обидчика, только когда лежа выстрелил ему в ногу… Мы перевязали ему рану, сразу вызвали скорую и полицию", — написал он на своей странице в Facebook.

Он также сообщил, что почти в норме, а нападавший приходит в себя в больнице.

Накануне полиция сообщила, что в одном из сел Васильковского района между местным жителем и одним из народных депутатов произошел инцидент, во время которого нардеп, "защищаясь от нападающего", применил огнестрельное оружие.

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Напомним, стрельба произошла вечером 30 декабря возле Дворца спорта в Киеве. Пресс-служба столичной полиции сообщила, что неизвестный мужчина позвонил в домофон офиса по продаже аксессуаров к мобильным телефонам и потребовал выдать ему деньги. После отказа он открыл стрельбу, в результате чего ранения получили мужчина и женщина.