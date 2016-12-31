Пострадавшие при стрельбе в Киеве находятся в реанимации - врач

КИЕВ, 31 дек — РИА Новости Украина. Раненные в результате стрельбы в центре Киева мужчина и женщина находятся в реанимации горбольницы номер 17, сообщил "Громадському ТВ" заведующий отделением больницы Дмитрий Мясников.

"У нас действительно в реанимации находятся два человека с огнестрельными ранениями. Я лично их оперировал. Но родные категорически отказались от предоставления любой информации относительно их состояния", – заявил Мясников.

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Стрельба произошла вечером 30 декабря возле Дворца спорта. Пресс-служба столичной полиции сообщила, что неизвестный мужчина позвонил в домофон офиса по продаже аксессуаров к мобильным телефонам и потребовал выдать ему деньги. После отказа он открыл стрельбу, в результате чего ранения получили мужчина и женщина. Ведутся поиски стрелка.