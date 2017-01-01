Два человека погибли, около 20 ранены в результате стрельбы в Стамбула

КИЕВ, 1 янв – РИА Новости Украина. Два человека погибли, около 20 ранены в результате стрельбы в ночном клубе в Стамбуле, сообщает турецкий канал NTV.

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Ранее сообщалось, что два злоумышленника в костюмах Санта-Клаусов вошли в ночной клуб Reina в стамбульском районе Бешикташ и устроили беспорядочную стрельбу. Один из нападавших все еще находится в здании, которое окружено полицией.

В центре Стамбула 10 декабря произошли два мощных взрыва. По последним данным, в результате двойного теракта погибли 38 человек, при этом 30 из них — полицейские.