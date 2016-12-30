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Первые кадры с места расстрела в центре Киева

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Разгул криминала. Резня в Одесской области (238)

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    В центре Киева около Дворца спорта из огнестрельного оружия тяжело ранили мужчину и женщину, передает dtp.kiev.ua.

    На месте убийства в Овидиополе Одесской области
    dumskaya.net
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    "Расстрел в центре Киева: у Дворца спорта из огнестрельного оружия тяжело ранены мужчина и женщина. В помещении и на дворе огромные лужи крови", – говорится в сообщении.

    Как отмечается, в тяжелом состоянии оба госпитализированы в 17 больницу. На месте работает полиция и оперативно-следственная группа.

    Напомним, в ночь на пятницу в столице произошла полицейская погоня за авто Mazda, в ходе которой патрульные открыли огонь.

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