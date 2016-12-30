В сеть попали кадры с места жестокого убийства в Одесской области

В полиции также сообщали, что подозреваемый планировал наехать на толпу людей на грузовике.

"В ходе первоочередных следственных действий было установлено, что злоумышленник намеревался совершить громкое преступление. В его планах было совершить наезд на большую толпу людей в Одессе. Воплощая намеченное, он, после убийства женщины и ее дочери в Овидиополе, сел в грузовой автомобиль и двинулся к областному центру. Во время движения по трассе он совершил ДТП, но не остановился", – говорится в сообщении.

Чтобы не допустить кровопролития полицейские заблокировали въезд в Одессу и начали преследовать злоумышленника, заставив его изменить направление движения подальше от областного центра.

"Воспользовавшись преимуществом в проходимости грузовика, злоумышленник выехал в поле. Имея превосходство в проходимости над легковушками полицейских, он на некоторое время оторвался от преследования. После того как его машина застряла в пахоте, он бросил ее и побежал по полю. Сейчас место, где в последний раз видели злоумышленника, оцеплено. На месте работают кинологи со служебными собаками, полицейские спецподразделения и военнослужащие Национальной гвардии Украины. Розыскные мероприятия продолжаются", – добавили в пресс-службе.