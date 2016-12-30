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В сеть попали кадры с места жестокого убийства в Одесской области

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Разгул криминала. Резня в Одесской области (232)

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В Овидиополе Одесской области накануне мужчина убил женщину и ее малолетнюю дочь. Согласно данным полиции, он отрезал им головы, после чего пытался устроить пожар в помещении.
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В полиции также сообщали, что подозреваемый планировал наехать на толпу людей на грузовике.

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"В ходе первоочередных следственных действий было установлено, что злоумышленник намеревался совершить громкое преступление. В его планах было совершить наезд на большую толпу людей в Одессе. Воплощая намеченное, он, после убийства женщины и ее дочери в Овидиополе, сел в грузовой автомобиль и двинулся к областному центру. Во время движения по трассе он совершил ДТП, но не остановился", – говорится в сообщении.

Чтобы не допустить кровопролития полицейские заблокировали въезд в Одессу и начали преследовать злоумышленника, заставив его изменить направление движения подальше от областного центра.

"Воспользовавшись преимуществом в проходимости грузовика, злоумышленник выехал в поле. Имея превосходство в проходимости над легковушками полицейских, он на некоторое время оторвался от преследования. После того как его машина застряла в пахоте, он бросил ее и побежал по полю. Сейчас место, где в последний раз видели злоумышленника, оцеплено. На месте работают кинологи со служебными собаками, полицейские спецподразделения и военнослужащие Национальной гвардии Украины. Розыскные мероприятия продолжаются", – добавили в пресс-службе.

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