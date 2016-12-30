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Убийство под Одессой: подозреваемого взяли в кольцо и предлагают сдаться

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Разгул криминала. Резня в Одесской области (232)

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На территории Овидиопольского района, где локализовали подозреваемого в жестоком убийстве, находятся, в том числе, базы отдыха, пустующие дачи, в которых он может прятаться.
Подозреваемый в убийстве в Овидиополе Одесской области
od.npu.gov.ua

КИЕВ, 30 дек — РИА Новости Украина. Правоохранители взяли в кольцо подозреваемого в двойном убийстве в Овидиополе и предложили ему сдаться, сообщила начальник отдела коммуникаций Главного управления Национальной полиции в области Елена Войтенко.

Мужчина накануне убил женщину и ее дочь в Овидиополе Одесской области, после чего скрылся с места преступления на грузовике. По данным полиции, злоумышленник отрезал у своих жертв головы и пытался устроить в помещении пожар. В полиции также сообщали, что подозреваемый планировал наехать на толпу людей на грузовике.

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"Он локализован на достаточно безлюдном участке местности в Овидиопольском районе. Кольцо сжимается, ему предлагают сдаться", — цитирует Войтенко УНИАН.

Отмечается, что на территории, где локализован подозреваемый, находятся, в том числе, базы отдыха, пустующие дачи, в которых он может прятаться. Не исключено, что разыскиваемый вооружен огнестрельным оружием.

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