Убийство под Одессой: подозреваемого взяли в кольцо и предлагают сдаться

КИЕВ, 30 дек — РИА Новости Украина. Правоохранители взяли в кольцо подозреваемого в двойном убийстве в Овидиополе и предложили ему сдаться, сообщила начальник отдела коммуникаций Главного управления Национальной полиции в области Елена Войтенко.

Мужчина накануне убил женщину и ее дочь в Овидиополе Одесской области, после чего скрылся с места преступления на грузовике. По данным полиции, злоумышленник отрезал у своих жертв головы и пытался устроить в помещении пожар. В полиции также сообщали, что подозреваемый планировал наехать на толпу людей на грузовике.

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"Он локализован на достаточно безлюдном участке местности в Овидиопольском районе. Кольцо сжимается, ему предлагают сдаться", — цитирует Войтенко УНИАН.

Отмечается, что на территории, где локализован подозреваемый, находятся, в том числе, базы отдыха, пустующие дачи, в которых он может прятаться. Не исключено, что разыскиваемый вооружен огнестрельным оружием.