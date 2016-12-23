Разрешили: французские полицейские будут чаще стрелять

РИА Новости Украина

Совет министров Франции рассматривал в четверг, 22 декабря, законопроект, вносящий изменения в правила, касающиеся самообороны, к которой прибегают полицейские во Франции.

Вот уже несколько месяцев полицейские организуют акции протеста, в центре которых – использование огнестрельного оружия. И сейчас законодательство будет изменено: после предупредительного окрика полицейскому будет разрешено открыть огонь, но при условии, что на это его толкает крайняя необходимость.

Поможет ли этот законопроект лучше защитить полицейских и граждан против организованной преступности и терроризма? По мнению полицейских, это "шаг вперед". Однако тренировок в стрельбе по-прежнему слишком мало, а судьи, которые определяют, что считать "крайней необходимостью", плохо знают реальную обстановку, утверждают профсоюзы.

"Довольны ли вы новыми мерами?": на этот вопрос ответил Станислас Годон (Stanislas Gaudon) из профсоюза "Alliance".

"Это очень большой шаг вперед. В закон вносятся изменения, о которых мы, вообще-то, говорили еще в 2012 году.

Как вы знаете, мы предложили переписать в частности положения Уголовного кодекса о самообороне, взяв за образец правила, применяемые в отношении использования оружия жандармами. Почему? Потому что – кстати, Государственный совет (Conseil d’Etat) подтвердил, что наше предложение обосновано – нужна была унификация практики на местах и, главное, следовало обезопасить с юридической точки зрения случаи применения огнестрельного оружия, которые могли возникнуть в иногда трудных, чрезвычайно опасных ситуациях, когда полицейский не может позволить себе раздумывать", — сказал Годон.

Свое мнение также высказал генеральный секретарь профсоюза "UNSA Police" Филипп Капон (Philippe Capon). Его спросили: полицейский может открыть огонь в некоторых случаях, в отношении которых законодательство было смягчено. Однако достаточно ли он натренирован?

В настоящее время, нельзя сказать, чтобы очень, считает Капон.

Читайте также: Германия трещит по швам: миграционный кризис в ЕС

"Нам нужно пересмотреть курсы переподготовки и начальной подготовки в том, что касается действий на местах. Чтобы полицейский смог действовать в ситуации, когда открывается огонь, совершенно необходимо, чтобы он прошел соответствующее обучение, что не всегда делается в настоящее время. Нужны более частные тренировки.

В настоящий момент в год происходит три тренировки в стрельбе. В некоторых местах они организуются безобразно. Полицейские тренируются в стрельбе в январе, в феврале, в марте и администрация министерства внутренних дел, считает, что этого достаточно, чтобы полицейский был хорошо подготовлен. Также нужна другая система обучения, где будет работа с симуляторами, как в других странах", — подытожил эксперт.