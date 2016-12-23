Германия трещит по швам: миграционный кризис в ЕС

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Владимир Матвеев – обозреватель, для РИА Новости Украина

Согласно данным опроса Sputnik, большинство жителей Италии (79%), Франции (67%) и Великобритании (53%) считают, что за последний год ситуация с мигрантами в их странах ухудшилась. В ФРГ и Испании число недовольных составило 45%, а в Польше их доля оказалась 35%. Опрос проведен компанией Ifop для информационного агентства и радио Sputnik.

Некоторое улучшение обстановки с мигрантами заметили лишь 16% немцев, 7% жителей Франции, Испании и Великобритании, 6% опрошенных в Польше и всего 2% в Италии.

Среди недовольных, по данным агентства, преобладают сторонники партий правого толка и люди за 35 лет. Исключения составляют Польша, где не оказалось разницы между приверженцами разных политических взглядов, и ФРГ, где примерно одинаковое мнение высказали респонденты разных возрастных категорий.

Предпочтительным местом для большинства мигрантов остаются богатые северные страны, например, Германия или Швеция.

Именно канцлер ФРГ Ангела Меркель приняла решение открыть границу перед сотнями тысяч беженцев и мигрантов, прибывших в Германию и другие европейские страны в прошлом году в попытке спастись от конфликтов в Сирии, Ираке и Афганистане. У многих из них не было даже паспортов, чтобы полиция могла узнать их настоящие имена и определить, из какой страны они прибыли, отмечает Time. В связи с этим среди прибывших оказались также представители террористических группировок.

Так, согласно официальным данным, в Германию за 2015 г. прибыли 1 087 478 мигрантов. Это число приводит в своем отчете министерство по делам миграции и беженцев. Еще 250 тысяч человек предположительно въехали в ФРГ и скрываются от властей.

В 2016 году в Германию только официально прибыли не менее 210 тысяч мигрантов, заявил министр внутренних дел Германии Томас де Мезьер 30 сентября. Однако по другим данным численность мигрантов значительно больше.

Между тем по причине миграции за последний год количество жителей с иностранными корнями в ФРГ выросло до 17,1 млн человек, что является рекордным показателем за всю историю страны.

Федеральное ведомство уголовной полиции Германии сообщило, что в первые шесть месяцев 2016 года беженцы из стран Африки и Ближнего Востока совершили более 142 тыс. преступлений, то есть в среднем мигранты совершают по 780 преступлений в день, что на 40% больше, чем в 2015 году.

По данным опроса общественного мнения, за изменение политики в отношении мигрантов выступили 82% жителей ФРГ.

Как показал теракт в Берлине, произошедший в понедельник, 19 декабря, подобные трагедии демонстрируют некорректность миграционной политики Ангелы Меркель. Вечером в понедельник грузовик протаранил людей, собравшихся на рождественском базаре в центре Берлина, 12 человек погибли, 48 были госпитализированы. Власти Германии заявили, что это был теракт.

Противники Меркель начали возлагать вину на канцлера, осуждая ее решение открыть границу перед беженцами, "импортировавшими" терроризм в Германию. И Меркель не смогла убедительно ответить на эти обвинения после того, как полиция выяснила, что подозреваемый является мигрантом из Туниса. Террористическая группировка ИГ взяла на себя ответственность за теракт в Берлине.

В случае с берлинским преступником еще не известны все его мотивы. Однако по манере совершения преступления можно судить, что теракт с грузовиком в Ницце, очевидно, послужил для него моделью, отмечает эксперт DW.

Бывший статс-секретарь министерства обороны ФРГ Вилли Виммер уверен, что канцлер ФРГ уже не контролирует, что происходит в Германии. Меркель сама создала ту ситуацию в Германии, которую сейчас невозможно просто разрешить.

По его словам, не стоит удивляться терактам, когда пускаешь в страну сотни тысяч людей, о которых ничего не известно. Меркель "не способна принять энергичные меры", отметил он в интервью Sputnik.

К утру 20 декабря баварский премьер Хорст Зеехофер, который является одним из самых важных союзников консерваторов, заявил, что пришло время переосмыслить иммиграционную политику канцлера. Сама Меркель в тот же день признала, что нападение имело политический характер, говорится в материале The Wall Street Journal.

Издание пишет, что среди немецких политиков ходят слухи, что теракт может еще больше ухудшить шансы Меркель выиграть выборы в 2017 году.

На протяжении 2016 года Германия пережила несколько террористических атак и актов насилия.

Некоторые из мигрантов приехали в Германию с террористическими намерениями или же быстро попали под влияние радикальных элементов, как это произошло с пакистанским подростком, который в середине июля ранил пять человек ножом и топором в Вюрцбурге, или 27-летним сирийцем, который неделей позже заложил бомбу у бара в Ансбахе, в результате чего было ранено более десяти человек, пишет Time.

Жестокое убийство студентки, в котором подозревают беженца из Афганистана, всколыхнуло Германию. На фоне упреков СМИ в замалчивании люди в декабре наперебой обсуждают преступность среди мигрантов.

Масштабный наплыв мигрантов и беженцев в страны ЕС, ослабленные политикой жесткой экономии и "войной санкций", усиливают раскол этого объединения, вызывая недовольства большинства местного населения ряда стран. Проявляется и разница в подходах к разрешению проблемы как по линии западных и восточноевропейских стран, так и по линии север-юг.

Попытка навязать странам-членам квоты распределения мигрантов обнажила пропасть, существующую между странами старого Запада и молодыми странами Центральной и Восточной Европы. Братиславский саммит проиллюстрировал новый расклад сил в ЕС и несогласие с политикой Брюсселя и Берлина по целому ряду вопросов.

Наряду с этим диссонирует заявление замминистра юстиции Украины Сергея Петухова, сделанное им в конце ноября, когда украинский чиновник предложил расселить в Украине мигрантов с Ближнего Востока в обмен на предоставление безвизового режима с Евросоюзом. Об этом чиновник написал 28 ноября на своей странице в Facebook.

"Я бы предложил ЕС взять на себя добровольно квоту на расселение мигрантов. Думаю наша страна могла бы полностью взять на себя квоту, например, Нидерландов", - написал замминистра.

Чиновник отметил, что тогда, по его мнению, Киев мог бы потребовать "дополнительного финансирования от ЕС или отдельной страны".

Вместе с тем из-за просчетов Меркель в миграционной политике в Европе значительно возросла роль правых, националистических, евроскептических партий и групп. Так, рейтинг популярности Меркель упал, тогда как рейтинг "Альтернативы для Германии" продолжал расти, и эта партия выиграла места на выборах в местные органы управления.

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Маркус Претцель, член парламента от ультраправой партии "Альтернатива для Германии", опубликовал в Твиттере сообщение о том, что "в этих смертях виновна Меркель!" Лидер берлинского отделения этой партии Георг Пацдерски сказал во вторник в интервью TIME, что "произошедшее стало результатом хаотичной миграционной политики г-жи Меркель" и что "она должна за это ответить".

Новые теракты, подобные тому, который произошел на рождественской ярмарке в Берлине, только усилят это ощущение угрозы, уже охватившей европейцев. Как показали результаты исследования, проведенного центром Pew и опубликованные в июле, 61% респондентов в Германии уверены, что прибытие беженцев повышает вероятность терактов, отмечает Time.

Эксперты отмечают связь наплыва мигрантов с одновременным разрушением наднациональными структурами стран мусульманского региона: Афганистана, Ирака, Ливии, Сирии, откуда и начались массовые миграции, которые финансируют разного рода западные гуманитарные и благотворительные фонды.

Недавний визит министра обороны ФРГ Урсулы фон дер Ляйен в Саудовскую Аравию показал, что кабинет Ангелы Меркель неявно, однако достаточно последовательно проводит курс на дестабилизацию Ближнего Востока с опорой на местные авторитарные режимы.

Между тем ЕС стремится удержать беженцев в Ливане, Иордании и Турции. В соответствии с достигнутыми договоренностями с ЕС, Турция помогала приостановить поток мигрантов в Евросоюз в обмен на финансовую поддержку, упрощение визового режима и возобновление переговоров о вступлении в ЕС.

В частности, послы стран-членов ЕС на встрече в Брюсселе 3 февраля согласились выделить Анкаре два миллиарда евро. Еще один миллиард евро поступит из бюджета ЕС. Однако 24 ноября Европарламент одобрил резолюцию, которая призывает к приостановке переговоров о вступлении Турции в ЕС в свете действий властей страны после попытки военного госпереворота.

В свою очередь Эрдоган, с которым ЕС, Меркель заключили сделку по мигрантам, заявил в ноябре, что власти Турции откроют границы государства для беженцев, если Евросоюз продолжит свою "антитурецкую политику".

По словам президента Турции, Анкара примет такие меры в ответ на недружелюбную риторику Брюсселя. Эрдоган подчеркнул, что властям Евросоюза следует прислушаться к его заявлениям и оценить риски нового наплыва мигрантов в случае открытия турецких границ.

Турции ни к чему стало стремиться вступить в Европейский союз, поскольку вместо этого она может стать частью Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), куда входят Россия, Китай, Казахстан, Таджикистан, Киргизия и Узбекистан, заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган, передает ВВС.

Эрдоган заявил, что его страна еще не попрощалась с амбициями на вступление в ЕС, но у нее есть "много других альтернатив", если застопорившийся процесс никуда не приведет.

В ноябре президент Эрдоган призвал своих соотечественников проявлять до конца текущего года спокойствие в отношениях с ЕС, сказав, что референдум по вопросу о членстве в Евросоюзе может состояться в 2017 году.

Между тем количество мигрантов, прибывших в Италию из Северной Африки, выросло до рекордного уровня. В этом году число прибывших уже превысило 171 тыс. В декабре несколько сотен мигрантов перебрались через границу Испании и Марокко и попали в испанский полуанклав Сеута на северном побережье Африканского континента.

Также не работают в необходимой мере договоренности ЕС с Грецией по сдерживанию мигрантов.

В центре размещения беженцев в болгарском Харманли бунтуют нелегалы. Полиция держит ситуацию под контролем, задержано 200 человек и др.

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На фоне насилия и терактов, совершаемых мигрантами, многие страны закрывают границы, усиливают контроль прибывающих мигрантов и даже депортируют многих из них. Например, за первые девять месяцев 2016 года из ФРГ было выслано около 20 тысяч человек, сообщает DW. Отмечены кровавые стычки мигрантов с местным населением в разных странах.

Однако в сложившейся ситуации это не решает проблему в целом. Например, если иностранцу отказано в предоставлении убежища, депортировать его бывает непросто, поскольку страны происхождения мигрантов часто отказываются принимать своих граждан.