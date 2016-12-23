Семья "берлинского террориста" призвала его сдаться

Срок он отбывал на Сицилии и считался одним из самых опасных там заключенных, так как часто проявлял агрессию.

В то же время друзья и родные Аниса Амри в Тунисе уверяют, что на родине он вел светский образ жизни и никак не проявлял своих исламистских наклонностей.

Валид Амри, брат Аниса Амри:

"Он не молился, ничего такого не делал. Все проблемы у него начались в Италии. Он сильно изменился в тюрьме. Ушел туда одним человеком, а вышел другим".

Один из братьев подозреваемого утверждает также, что тот собирался в январе вернуться в Тунис. Якобы скопил в Европе достаточно денег, чтобы открыть на родине небольшой бизнес.

Абделькадер Амри, бран Аниса Амри:

"Если мой брат слышит меня сейчас, то я хочу сказать ему: "сдайся властям". Если он поступит так, то, конечно, понесет наказание, но он не обесчестит нас всех, свою семью и всех соседей…. Я уверен, мой брат не хотел совершать ничего подобного. Он уехал в Европу по экономическим причинам, чтобы помочь семье. У нас в семье никто не был террористом. Нас все тут знают. Никто из нас ничем подобным не занимается".

Вечером в понедельник, 19 декабря, грузовик врезался в толпу на рождественском базаре в районе улицы Курфюрстендамм в Берлине. Грузовик был зарегистрирован в Польше и принадлежит местной транспортной фирме. В результате ЧП погибли 12 человек, 50 были ранены.

Ответственность за теракт взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство".