Двойное убийство под Одессой: подозреваемому объявили о подозрении

КИЕВ, 30 дек — РИА Новости Украина. Мужчине, задержанному по подозрению в двойном убийстве в Овидиополе Одесской области, объявили подозрение. сообщил начальник Главного управления полиции в Одесской области Дмитрий Головин.

Также сообщается, что Дмитрия Погорелова задержали безоружным, сейчас с ним проводят следственные действия.

Смотрите также — Патрульные застрелили мужчину в Хмельницком: кадры с места ЧП

"Сейчас задержанный находится в овидиопольском райотделе, где с ним начали проводить следственные действия. По прогнозам они продлятся до ночи. Он (Погорелов, — Ред.) был безоружен, одежда была потрепана. По словам Дмитрия Головина, главы главного управления полиции, подозреваемому сегодня объявили о подозрении в совершении двойного убийства", — говорится в сообщении телеканала "112 Украина".

Как сообщалось, мужчина накануне жестоко убил женщину и ее дочь в Овидиополе Одесской области, после чего скрылся с места преступления на грузовике. По данным полиции, злоумышленник отрезал у своих жертв головы и пытался устроить в помещении пожар. В полиции также сообщали, что подозреваемый планировал наехать на толпу людей на грузовике.