Возобновлены поиски подозреваемого в убийстве женщины и ребенка под Одессой

КИЕВ, 30 дек — РИА Новости Украина. Поиски подозреваемого в жестоком убийстве женщины и ребенка возобновились утром в пятницу.

Накануне в Овидиополе Одесской области преступник сжег дом одесского налоговика, а потом убил его сестру и маленькую племянницу. Затем он скрылся на грузовике MAN, который позднее бросил в поле.

"Более 500 правоохранителей прочесывают местность, где, по информации полиции, скрывается преступник. Всю ночь кольцо оцепления не расходилось, ждали наступления светового дня", — передает "112 Украина".

Спикер ГУ Нацполиции в Одесской обл Алена Войтенко отметила, что личность преступника установлена.

"Мы знаем об этом человеке очень много, фамилию пока называть не можем. Рекомендация этому человеку – сдаться правоохранительным органам", — уточнила Войтенко.