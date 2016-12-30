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Возобновлены поиски подозреваемого в убийстве женщины и ребенка под Одессой

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Разгул криминала. Резня в Одесской области (228)

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В Овидиополе Одесской областимужчина сжег дом одесского налоговика, а потом убил его сестру и маленькую племянницу. Затем он скрылся на грузовике MAN, который позднее бросил в поле.
На месте жестокого убийства в Одесской области
dumskaya.net

КИЕВ, 30 дек — РИА Новости Украина. Поиски подозреваемого в жестоком убийстве женщины и ребенка возобновились утром в пятницу.

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Накануне в Овидиополе Одесской области преступник сжег дом одесского налоговика, а потом убил его сестру и маленькую племянницу. Затем он скрылся на грузовике MAN, который позднее бросил в поле.

"Более 500 правоохранителей прочесывают местность, где, по информации полиции, скрывается преступник. Всю ночь кольцо оцепления не расходилось, ждали наступления светового дня", — передает "112 Украина".

Спикер ГУ Нацполиции в Одесской обл Алена Войтенко отметила, что личность преступника установлена.

"Мы знаем об этом человеке очень много, фамилию пока называть не можем. Рекомендация этому человеку – сдаться правоохранительным органам", — уточнила Войтенко.

dumskaya.net
На месте жестокого убийства в Одесской области
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