Днепр криминальный: самые резонансные преступления 2016 года

Елена Соломина – Днепр, для РИА Новости Украина



Резонанс

Начался год с громкого дела: в тихом проулке возле гаражей возле собственного автомобиля был найден мертвым 42-летний бизнесмен. В автомобиле Infinity, принадлежавшем погибшему, правоохранители нашли окровавленный охотничий нож.

"Эксперты насчитали несколько десятков ножевых ранений в области запястий и половых органов. Дело расследуется по статье "Умышленное убийство", – рассказывала по горячим следам пресс-секретарь областной полиции Анна Старчевская. По ее словам, у следствия на тот момент не было четкого ответа на вопрос: было ли это убийство или бизнесмен покончил собой. Жена покойного утверждала, что супруг в свое время "сидел" на синтетических наркотиках, но потом вроде как "завязал". Однако накануне гибели мужа женщина стала подозревать, что ее супруг взялся за старое. Преступление до сих пор не раскрыто.

Летом 2016 года неизвестные совершили дерзкий налет на автобус, который должен был везти частных предпринимателей в Одессу. При себе у бизнесменов имелись крупные суммы наличных денег, которые в итоге достались грабителями. Злоумышленники в медицинских масках подкатили на иномарке к автобусу и, угрожая оружием, потребовали отдать им деньги и драгоценности. Предприниматели не сопротивлялись. Обошлось без жертв и потерпевших. Хотя страху челноки набрались на годы вперед. Полиция сразу же объявила план "Перехват", но обнаружить преступников по предоставленным приметам пока не удалось. Преступление до сих пор не раскрыто.

Трагедия, произошедшая в Днепре 25 сентября, потрясла всю Украину. Здесь, на местном автовокзале экс-боец батальона "Торнадо" Александр Пугачев в упор расстрелял двух полицейских, которые остановили его за проезд перекрестка на красный свет. Примечательно, что до этого трагического инцидента "стрелок" больше года числился во всеукраинском розыске. При этом, по словам соседей по дому, спокойно себе жил в обычной "хрущевке" в одном из тихих, неэлитных районов Днепра. После расстрела патрульных полицейским понадобилось всего несколько часов, чтобы не только установить личность злоумышленника, но и выяснить, где он живет. А вот сдаваться Пугачев пришел сам. Около 18:00 того самого дня, когда было совершенно резонансное преступление, Пугачев обратился в Днепропетровскую областную клиническую больницу имени Мечникова за медицинской помощью. По словам главного врача медучреждения Сергея Рыженко, врачи узнали в обратившемся своего бывшего пациента. Дело в том, что в 2014 году Пугачев уже лечился здесь после полученного в зоне АТО ранения. Опознав в пришедшем на приемный покой больницы не только бывшего пациента, но и злоумышленника, причастного к убийству патрульных, медики немедленно сообщили об этом правоохранителям. Сотрудники полиции задержали Пугачева прямо в здании больницы. Около недели он пребывал там не лечении. А когда позволило состояние здоровья, был переведен в медучреждение при СИЗО.

Сразу же после трагедии министр МВД Украины Арсен Аваков заявил в Днепре о необходимости принятия закона о презумпции правоты действий полицейских и наградил водителя маршрутки Валерия Тимонина. Мужчина, ставший свидетелем убийства двух патрульных, пытался задержать злоумышленника, подставив под удар свой микроавтобус.

Правоохранители до сих пор расследуют это дерзкое преступление. Дела открыты по ст.115 (умышленное убийство), 262 (похищение и присвоение огнестрельного оружия и боеприпасов), 348 (посягательство на жизнь работника правоохранительного органа).

"Герои" АТО или дебоширы?

Ранее мы писали об инциденте, который произошел на территории 16-й городской больницы Днепра с участием двоих раненых военнослужащих. Мужчины 40 и 47 лет, которых ранее эвакуировали из зоны АТО, в нетрезвом состоянии совершили дебош и драку.

"Было слышно на всю больницу, в которой лечится многие больные в тяжелом состоянии. Медики были вынуждены вызвать полицию, так как самостоятельно успокоить их не могли", — так прокомментировал драку советник днепропетровского губернатора Татьяна Губа. По ее словам, правоохранители разняли буянов, а после разбирательства обоих выписали за нарушение режима из больницы.

Впрочем, этот инцидент оказался не единственным с участием АТОшников. Так, пришедший в оперный театр боец получил молотком по голове от одной экзальтированной дамы.

Перед спектаклем женщина возмущалась тем, что военный пришел в храм Мельпомены в камуфляже. Мужчина сдержался. Но в антракте спектакля конфликт получил свое развитие. Что конкретно произошло на балконе оперного сказать трудно, но на видео, которое сняли очевидцы, отчетливо видно, как дама бьет по голове АТОшника, который собирается выходить в коридор. Женщину досмотрели и нашли, кроме молотка еще и нож. Расследование инцидента продолжается.

Как до сих пор не поставлена точка в еще одной истории, участниками которой также стали воины АТО. Дмитрий Антонов с сыном и помощником зашли пообедать в одном небольшом кафе в центре Днепра.

Антонов, который называет себя адвокатом и волонтером, заметил, что на большом мониторе в заведении транслируют российский телеканал. Он попросил переключить программу. На что услышал возражения других посетителей кафе — молодых людей, которые обедали там же.

"Стоим в очереди, заказываем еду, возле кассы расплачиваюсь и замечаю в зале плазменный ТВ, который вещает российские каналы. Попросил девушку за баром переключить канал. В этот момент в разговор вмешиваются два "качка" с претензией не мешать смотреть новости", — написал на своей странице в Facebook Антонов. Когда же, отобедав, они вышли на улицу, их уже подкарауливали восемь человек. В результате драки под стенами кафе один человек оказался в реанимации, второй — Антонов — на больничной койке с ушибами головы и тела. Не пострадал только его сын — парню удалось убежать. По данному факту полиция открыла уголовное производство по ч. 1 ст.122 УК Украины (умышленное средней тяжести телесное повреждение). И сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия и разыскивают злоумышленников. Ищут свидетелей и участников инцидента и адвокаты потерпевших.

Происшествия на дороге Патрульная полиция Днепра ФОТО. ДТП с автобусом под Днепром: ранены 19 детей

Неспокойно было в уходящем году и на автодорогах Днепра и области. Вечером 2 декабря на автодороге под Днепром фура, у которой оторвался прицеп, в буквальном смысле слова снес половину маршрутного такси. Погибли пять человек, еще семеро были ранены. А вечером 3 декабря на другом выезде из областного центра в аварию попал автобус с детьми и взрослыми. К счастью, обошлось без жертв. Спасатели эвакуировали детей и их сопровождающих в гостиницы Днепра. А на следующий день поездом отправили всю делегацию домой в Кропивницкий.

Почему так происходит?

Рядовые горожане и эксперты в области правоохранительной деятельности единодушно называют причины разгула криминала — дефицит профессионалов в органах внутренних дел.



"Те, кто реально умел работать, расследовать — вынуждены были уйти из системы, чтобы не терпеть унижений, связанных с люстраций. А новые, которых набрали, не знают, как ловить преступников, а главное — как вести профилактическую работу", - считает ветеран МВД Алексей Герасимов. Он 17 лет прослужил в милиции и уверен, для того, чтобы воспитать хорошего розыскника необходимо, как минимум, 5 лет практической работы и опытный наставник.

"Но сейчас система расшатана, нет преемственности, нет того самого важного среднего звена, который во все времена передавал опыт молодым. Поэтому и делают так много ошибок. Это касается и расстрела патрульных в Днепре, и трагедии в Княжичах. Но основная вина — на руководителях министерства и подразделений, которые не умеют планировать операции и обучать подчиненных", — считает Герасимов.

Начальник ГУ Нацполиции в Днепропетровской области Игорь Репешко признает: управление испытывает дефицит кадров. Еще одна проблема — из прямого подчинения начальника областного главка забрали ряд подразделений. И это мешает комплексному расследованию целого ряда преступлений.

"К сожалению, по сравнению с 2015 годом количество совершенных преступлений стало больше. Так, если за весь 2015 год мы зарегистрировали 25 299 преступлений. То с начала 2016 их уже – более 29 тысяч. Рост есть. В том числе на 43 процента больше тяжких и особо тяжких, представляете? Если в минувшем году у нас было зафиксировано чуть больше 8 тысяч тяжких и особо тяжких преступлений, то на конец 2016 имеем уже более 11 тысяч", - отметили в полиции.

Учительница украинского языка в одной из днепровских школ Анна Дмитриевна считает, что нужно срочно вернуть в полицию профессионалов, вне зависимости от того, при какой власти они служили. И выстроить четкую систему поощрений и ответственности.

"У меня сестра живет в Германии, она рассказывала, как там выстроена система полиции. Полицейские защищены законом, в том числе и в социальном плане. Но на них же — и ответственность за безопасность. Подготовка профессионала длится ни один год, полицейские получают теоретические и практические знания. А что у нас? 2-3 месяца теории — и на улицы. А в критических ситуациях они же, как дети, не знают, как себя вести, что делать", - высказала свою точку зрения учительница.

Педагог добавляет: даже для того, чтобы подготовить хорошего учителя нужно минимум 4-5 лет.

"Тут и практика, и обмен опытом, и изучение методики преподавания — от простого к сложному. Если также готовить кадры и в полиции, тогда будет толк. А иначе нас ждут очень тяжелые времена", — считает Анна Дмитриевна.

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