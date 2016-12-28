Парасюк попытался объяснить, почему назвал убийцу посла РФ "героем"

"Когда человек ценой собственной жизни готов идти на крайние меры ради идеи, ради правды, тогда можно с уверенность сказать – ГЕРОЙ!" – написал ранее Парасюк на своей странице в Facebook.

Позже Парасюк попытался объяснить свою позицию. "Он для своего народа герой! И речь идет не о том, откуда он, а про его самоотдачу", – добавил нардеп.

Вооруженное нападение на Карлова произошло в понедельник в Анкаре на открытии выставки. Преступник несколько раз выстрелил в спину российскому послу, ранения оказались смертельными. По свидетельству очевидцев, убийца вошел в помещение, где проводилась выставка, в деловом костюме с галстуком и был принят за охранника посла. В результате полицейской операции нападавший был уничтожен. Российское внешнеполитическое ведомство квалифицирует произошедшее как теракт.

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Ранее президент Украины Петр Порошенко выразил соболезнования в связи с терактом в Берлине, при этом произошедшее несколькими часами ранее убийство российского посла в Турции украинский лидер не прокомментировал. Глава МИД Украины Павел Климкин формально осудил убийство российского дипломата, но использовал трагический случай, чтобы обвинить Россию в нарушении международного права.