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Парасюк попытался объяснить, почему назвал убийцу посла РФ "героем"

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Убийство российского посла в Турции (73)

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Народный депутат Верховной Рады Владимир Парасюк попытался объяснить, почему назвал убийцу российского посла в Турции Андрея Карлова "героем". Подробнее смотрите в видео.
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"Когда человек ценой собственной жизни готов идти на крайние меры ради идеи, ради правды, тогда можно с уверенность сказать – ГЕРОЙ!" – написал ранее Парасюк на своей странице в Facebook.

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Панихида по послу России Андрею Карлову

Позже Парасюк попытался объяснить свою позицию. "Он для своего народа герой! И речь идет не о том, откуда он, а про его самоотдачу", – добавил нардеп.

Вооруженное нападение на Карлова произошло в понедельник в Анкаре на открытии выставки. Преступник несколько раз выстрелил в спину российскому послу, ранения оказались смертельными. По свидетельству очевидцев, убийца вошел в помещение, где проводилась выставка, в деловом костюме с галстуком и был принят за охранника посла. В результате полицейской операции нападавший был уничтожен. Российское внешнеполитическое ведомство квалифицирует произошедшее как теракт.

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Ранее президент Украины Петр Порошенко выразил соболезнования в связи с терактом в Берлине, при этом произошедшее несколькими часами ранее убийство российского посла в Турции украинский лидер не прокомментировал. Глава МИД Украины Павел Климкин формально осудил убийство российского дипломата, но использовал трагический случай, чтобы обвинить Россию в нарушении международного права.

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