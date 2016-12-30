Стрельба в Киеве: злоумышленник требовал деньги

КИЕВ, 30 дек — РИА Новости Украина. В результате стрельбы в центре Киева на улице Эспланадной, что около метро "Дворец спорта", пострадали мужчина и женщина, сообщила пресс-служба полиции.

По данным правоохранителей, сообщение о стрельбе поступило в Печерское управление полиции в 19:25. На месте сотрудники полиции установили, что неизвестный позвонил в домофон офиса по продаже аксессуаров для мобильных телефонов. Злоумышленник требовал отдать ему деньги, а получив отказ, осуществил несколько выстрелов из неустановленного автоматического оружия в мужчину и женщину. После этого он исчез. Потерпевшие госпитализированы в тяжелом состоянии.

На месте события работает следственно-оперативная группа.

Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства события и проводят оперативно-розыскные мероприятия для установления и задержания злоумышленника.