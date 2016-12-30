В Киеве во время праздников будут работать 150 сотрудников ГСЧС – Водолага

КИЕВ, 30 дек — РИА Новости Украина. На время новогодних праздников силовики и полиция усиливают дежурство улиц.

Насколько к новогодним праздникам готова ГСЧС рассказала в эфире радиостанции Голос Столицы руководитель пресс-службы Государственной службы чрезвычайных ситуаций в Киеве Светлана Водолага.

"Работники ГСЧС в городе Киеве, а также по всей Украине переходят на усиленный вариант несения службы. С 31 декабря в столице будут дежурить около 100 единиц основной и специальной техники и около 150 человек личного состава. Однако в случае осложнения каких ситуаций или возникновении чрезвычайных ситуаций спасатели готовы усилить все средства, а также технику в два раза, то есть в случае необходимости возможно привлечение еще дополнительно аналогичного количества личного состава, а также техники", — сообщила Водолага.

Напомним, синоптики сходятся на том, что ночь на 1 января будет без особых осадков "со слабенькими морозами". Температура в ночные часы сохранится в районе 1-6 градусов мороза.