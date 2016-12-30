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Елочка, гори - хоть живая, хоть фабричная! Соцсети о новогоднем настроении

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Год 2016, прощай! Итоги (85)

(обновлено: )14911
Какой же Новый год без елки? Это деревце уже давно стало главным символом главного зимнего праздника. Вот только каким оно должно быть: натуральным или искусственным — вопрос нынче злободневный и непростой. Что пишут об этом украинцы в соцсетях?
Елка. Архивное фото
Украинское фото

Елка в Киеве
РИА Новости Украина Евгений Котенко
ФОТО. Будни главной елки страны: народные гуляния и праздничная ярмарка
Тимур Громов, РИА Новости Украина

И вот она нарядная на праздник к нам пришла…. Из лесу,  с конвейера, живая и в горшочке — вариантов много, а вот одного верного решения украинцы не могут найти уже не первый год. Да, одним жаль лесных красавиц, срубаемых ради забавы на несколько дней. Но не для того ли их сажали — интересуются другие.

К тому же, альтернатив новогоднему деревцу сегодня немало, пишут в соцсетях. Вспоминают и пластиковые аналоги и композиции из еловых веток. Некоторые напомнили о недавнем нововведении для нашей страны: аренде или покупке живых елок вкадушках, с последующей высадкой оных на дачном участке или в городских скверах.

Скриншот с сайта Facebook
Скриншот с сайта Facebook
Скриншот с сайта Facebook
Скриншот с сайта Facebook
Скриншот с сайта Facebook
Скриншот с сайта Facebook
Скриншот с сайта Facebook
Скриншот с сайта Facebook
Скриншот с сайта Facebook
Скриншот с сайта Facebook
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