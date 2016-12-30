Елочка, гори - хоть живая, хоть фабричная! Соцсети о новогоднем настроении

РИА Новости Украина Евгений Котенко ФОТО. Будни главной елки страны: народные гуляния и праздничная ярмарка

И вот она нарядная на праздник к нам пришла…. Из лесу, с конвейера, живая и в горшочке — вариантов много, а вот одного верного решения украинцы не могут найти уже не первый год. Да, одним жаль лесных красавиц, срубаемых ради забавы на несколько дней. Но не для того ли их сажали — интересуются другие.

К тому же, альтернатив новогоднему деревцу сегодня немало, пишут в соцсетях. Вспоминают и пластиковые аналоги и композиции из еловых веток. Некоторые напомнили о недавнем нововведении для нашей страны: аренде или покупке живых елок вкадушках, с последующей высадкой оных на дачном участке или в городских скверах.

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook