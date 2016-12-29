Харьков предновогодний и самая высокая елка страны

Новый год – это волшебный праздник, который дает возможность каждому человеку окунуться в сказочный мир и осуществить любое свое желание. Детишки готовят стишки, песни и танцы для доброго Деда Мороза, который порадует их своим волшебством, сладостями и желанными подарками.

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Праздничные огни уже зажглись на улицах Харькова. Главная елка города радует жителей и гостей с 19 декабря. По данным Укргидрометцентра, самое высокое новогоднее дерево этой зимы находится именно в Харькове, его высота — 36,7 метра.

Праздничную программу в новогоднюю ночь организуют возле главной елки и в парке Горького.