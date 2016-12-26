От Харькова до Львова: новогодние елки страны

В День святого Николая в Киеве торжественно зажгли новогоднюю елку. Дерево привезли в Киев из Ивано-Франковской области. Высота дерева составляет около 26 метров. Елку украсили более 1 тыс. яворовских игрушек, изготовленных из дерева. Также елка украшена гирляндами длиной 3 км и 42 тыс. фонариков.

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Праздничные огни также зажглись на главных новогодних елках Полтавы, Харькова, Львова, Чернигова и других городов Украины. И каждая по-своему красива.