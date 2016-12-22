Как сохранить новогоднюю елку в домашних условиях

По словам лесоводов, хуже всего сохраняются елки, срубленные при плюсовой температуре. Отличить их на елочных базарах несложно — они сплющенные и плоские. Те же деревья, которые срезали в мороз, наоборот, пушистые, с ровными не поломанными ветками.

Зеленая сетка на елке — повод насторожиться, так продавцы маскируют поврежденные или слежавшиеся экземпляры. Если во время покупки нельзя ее снять и посмотреть, что внутри, лучше остановиться на другом дереве.

Если нет возможности нарядить елку сразу после приобретения, не стоит держать ее в теплом помещении, лучше сразу поставить на балкон. В комнате дерево следует располагать подальше от батарей, оптимальная температура для него — 18-20 градусов.

Помещение нужно регулярно проветривать и увлажнять — для ели важно, чтобы вода была не только в подставке, но и в воздухе.

Самым стойким новогодним деревом лесоводы называют сосну, самым пахучим — пихту, самым красивым — ель, при условии, что у нее правильно сформирована крона.