В Одесском заливе дайверы нарядили елку на 20-метровой глубине

В Одессе в Черном море почти на 20-метровой глубине дайверы установили новогоднюю елку. Сосну украсили специально подготовленными игрушками и светодиодными гирляндами.

"Полутораметровую сосну в выходные установили в центре Одесского залива (более 5 км от берега), рядом с румынским судном Sulina, затонувшем здесь в 1942 году в результате атаки советской подводной лодки", — сообщил в комментарии агентству УНИАН один из участников акции Николай Андрианов.

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Нарядившись в новогодних сказочных персонажей, в том числе, в зайца, Деда Мороза и Снегурочку, дайверы под водой, возле елки, "водили хоровод и встретили Рождество".

В подводном празднике изъявили желание принять участие около 20 человек. Поэтому было совершено два погружения – в субботу и в воскресенье.