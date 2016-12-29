Прогноз погоды на новогоднюю ночь: слабые морозы без снега

КИЕВ, 29 дек — РИА Новости Украина. Глава Укргидрометцентра Николай Кульбида сообщил, что синоптики не ожидают снегопадов в стране в ночь на 1 января.

"Никаких особых снегопадов мы не ожидаем, сохранится примерно такой же характер погоды, который мы имеем сейчас, то есть небольшие морозы в ночные часы от 1 до 6 градусов и в дневные часы от 0 до 5 градусов мороза. Таким образом, новогодняя ночь у нас будет со слабенькими морозами", — заявил он в эфире "112 Украина".

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Пресс-служба Госслужбы по чрезвычайным ситуациям сообщает, что днем 29 декабря в Одесской, Николаевской, Херсонской и Запорожской областях ожидаются порывы ветра 15-20 м/с, а в акватории Черного моря — до 25-27 м/с.

Ранее синоптик Наталья Диденко сообщала, что 31 декабря и 1 января в Украине существенные осадки маловероятны, температура воздуха в эти дни понизится до 5-12 градусов мороза. По ее словам, в период с понедельника по четверг в страну придут атмосферные фронты, поэтому будет преобладать влажная погода с периодическими осадками, выпадать снег, мокрый снег и иногда даже дождь. Однако с 30 декабря осадки начнут прекращаться, воздух будет подсыхать, и придет похолодание.