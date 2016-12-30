Куда пойти за настроением. Новогодние ярмарки Украины

Людмила Калита, РИА Новости Украина

Новогодние праздники — пора подарков и веселья. Объединить эти составляющие помогают ставшие традиционными новогодние и рождественские ярмарки.

В этом году подобных базарчиков — несчетное количество: в каждом крупном городе Украины есть такие, порой их даже несколько. Но есть ли среди них существенное различие?

Киев

В этом году рождественский городок в центре Киева объединит три локации: на Софийской площади — новогодняя елка и большая сцена, на Михайловской — горки, лабиринты и колесо обозрения, а на Владимирском проезде — праздничная ярмарка.

Помимо этого обновленная Почтовая площадь на Новый год 2017 в Киеве превратиться в уютный уголок, где можно ощутить все прелести лучших традиций празднования в Европе. Здесь до десятого января 2017 года продлится ставшая традиционной ярмарка "Европейская Зима".

К тому же в течение всей зимы на территории Национального экспоцентра Украины в Киеве будет проходить фестиваль "Зима на ВДНХ". В программе: ледяные замки, зимние аттракционы и самый большой каток Украины. На этот раз вход на территорию ВДНХ на протяжении всей зимы будет свободным. Санта-Клаус будет ждать всех детей в первом павильоне ВДНХ с начала декабря и до середины января.

Одесса

В Одессе праздничные события охватили Приморский бульвар, Думскую площадь, зоопарк, одесские театры, другие общественные места и яркие арт-пространства. На Приморском бульваре и на улице Дерибасовской уже открылись рождественские ярмарки, они продлятся до 14 января. Именно здесь находится эпицентр празднования Нового года и Рождества 2017 в Одессе.

Стартовали новогодние гулянья и на праздничной ярмарке на Дерибасовской. Продлятся они до 8 января. Здесь же расположится рождественский вертеп в рамках фестиваля Рождества в Одессе. Фестивальные "Рождественские вечера" пройдут с 3 по 8 января в городском саду. К тому же на 2 января ярмарка на Дерибасовской порадует одесситов и гостей города фестивалем глинтвейна.

Львов

В сквере напротив Львовской облгосадминистрации начала работу рождественская ярмарка "Добрые традиции Галичины". Продукцию собственного производства на ярмарке представляют 27 товаропроизводителей области.

Каждые выходные в течение месяца, а также 8, 9, 14 и 19 января около 15 коллективов из разных районов области будут представлять различные вехи украинских традиций в рамках дней вертепов, Маланки, Рождественской звезды, колядок. Продлится рождественская ярмарка до 25 января.

Днепр

На площади Героев Майдана в Днепре, у центральной городской елки, начал работу новогодний городок, который будет встречать гостей до 22 января. Еще одна новогодняя красавица находится в парке Глобы — это единственная живая елка (из натуральной хвои), которую каждый год ставят в Днепре.

Также стало традицией открывать "студенческую" елку в парке Шевченко – она работает до 14 января. Там проходят концерты, развлекательные программы, во всю идет торговля сувенирной продукцией и разными новогодними подарками.

А еще в Днепре в этом году во дворе Музея украинской живописи открылась новая новогодняя инсталляция в виде огромного кота, стилизованного под елку. Состоит композиция из искусственных еловых веток.

Винница

Уже традиционно на Европейской площади Винницы появились маленькие торговые домики. Открывшаяся здесь новогодняя ярмарка продлится до 14 января. Здесь все желающие могут полакомиться праздничными блюдами, приобрести горячие напитки и новогодние сувениры.

В первый день нового года всех желающих будут угощать здесь горячим бульоном. 2 января на площади пройдет марафон Дедов Морозов, футбольный фристайл и различные эстафеты. 7 и 8 января на площади Героев Майдана проведут этнофестиваль "Різдво в Країні мрій".

Для маленьких гостей ярмарки организованы мастер-классы по петриковской росписи, изготовлению рождественских звезд, масок, фонариков, кукол-мотанок. Также в центре города можно будет увидеть традиционные рождественские обряды. На Старый Новый год – 13-15 января – на центральной площади устроят зрелищный парад с оркестром, мимами, ходулистами, факирами и музыкантами.

Харьков

В харьковском парке имени Горького, признанного главной достопримечательностью Украины, уже открылась зимняя ярмарка и почта Деда Мороза. Рядом с главной сценой установили Рождественский вертеп, а возле елки – инсталляцию "Веселые снеговики".

Херсон

В Херсоне на новогоднюю неделю в 2017 году можно стать свидетелем и участником массы праздничных мероприятий: прямо на улицах города вас позабавят богатая театральная программа, утренники и различные цирковые представления. Городской новогодний городок можно найти на площади Героев. В сквере имени Пушкина расположилась резиденция Святого Николая.

Чернигов

В Чернигове заработал городской ледовый каток. Ожидается, что он будет работать до марта, поскольку по технологии его эксплуатация разрешается при 12 градусов Цельсия. К этому времени Чернигов — единственный областной центр, где такого катка не было.

Для всех посетителей в течение месяца, начиная с 19 декабря, также будут работать новый аттракцион с интересным развлечением — катание на тюбинге, французской двухэтажной карусели и много других интересных развлечений.

Высота Главной елки города — 18 метров, вес — 6 тонн. Она декорирована орнаментом, который светится и в этом году он новый. Елка приобретена в 2011 году в Ильичевске, на единственном предприятии в стране, производящем новогодние елки таких значительных размеров.

Краматорск

Еще 23 декабря в Краматорске начала свою работу новогодняя ярмарка. Место проведения ярмарки: на площади, вблизи здания дворца культуры НКМЗ.

На этой ярмарке можно приобрести новогодние сувениры, различные сладости и напитки. Цены довольно приятные: стоимость чая и кофе от 5 гривен, глинтвейна — от 20 гривен.

Читайте также: Вспомнить все. Главные события 2016 года в Украине

Согреться еще больше можно прославленной медовухой. Здесь ее продают всего то по 40-50 гривен за пол литра. На прилавках местной ярмарки представлена и молочная продукция Краматорской фабрики: масло, сметана, молоко, сливки, а также сыр.