В ЛНР отменили комендантский час на Новый год и Рождество

КИЕВ, 28 дек — РИА Новости Украина. Глава самопровозглашенной Луганской народной республики Игорь Плотницкий решил отменить комендантский час в ЛНР на Новый год и Рождество, соответствующий документ был опубликован в среду Луганским информационным центром.

Комендантский час был введен в ЛНР с началом боевых действий летом 2014 года.

"Действие режима комендантского часа на территории Луганской народной республики отменяется в новогоднюю ночь — с 23.00 31 декабря 2016 года до 04.00 1 января 2017 года, и в ночь на Рождество – с 23.00 6 января до 04.00 7 января 2017 года", — сообщается в документе.

Действие комендантского часа будет возобновлено с 23.00 1 января и с 23.00 7 января 2017 года.

Плотницкий также поручил МВД и министерству государственной безопасности организовать усиленное патрулирование на территории ЛНР с 23.00 31 декабря до 04.00 1 января 2017 года, а также с 23.00 6 января до 04.00 7 января.

Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В новом докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших по состоянию на середину декабря составляет 10056 человек. Еще порядка 22 800 человек ранены.

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В феврале исполнился год со дня проведения встречи "нормандской четверки" в Минске по урегулированию кризиса в Украине. По итогам длившихся 16 часов переговоров лидерами Украины, Германии, Франции и РФ был подписан документ о мерах, направленных на имплементацию минских договоренностей ("Минск-2"). С 1 сентября 2015 года в Донбассе вступило в силу очередное перемирие. В конце сентября того же года было подписано соглашение об отводе вооружений калибром 100 и более миллиметров и танков от линии соприкосновения. Этот процесс завершился 12 ноября.

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Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 24 декабря 2016 года.