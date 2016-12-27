Предновогодний Львов: рождественская ярмарка и народные гуляния

В сквере напротив Львовской облгосадминистрации начала работу рождественская ярмарка "Добрые традиции Галичины". Продукцию собственного производства на ярмарке представляют 27 товаропроизводителей области, сообщает пресс-служба Львовской ОГА.

Во время ярмарки проходит и художественная программа. В частности, каждые выходные в течение месяца, а также 8, 9, 14 и 19 января около 15 коллективов из разных районов области будут представлять различные вехи украинских традиций в рамках дней вертепов, Маланки, Рождественской звезды, колядок.

Продлится рождественская ярмарка до 25 января.

Напомним, в День Святого Николая в Киеве торжественно зажгли новогоднюю елку. Дерево привезли в Киев из Ивано-Франковской области. Высота дерева составляет около 26 метров. Елку украсили более 1 тыс. яворовских игрушек, изготовленных из дерева. Также елка украшена гирляндами длиной 3 км и 42 тыс. фонариков.

Смотрите также: В Киеве зажгли главную елку Украины