Вспомнить все. Главные события 2016 года в Украине

Евгений Стримов, РИА Новости Украина

Редакция РИА Новости Украина вспоминает главные события уходящего 2016 года.

Ночная погоня и расстрел BMW

Ночью 7 февраля по улицам столицы полицейские со стрельбой гнались за автомобилем BMW, который сбил одного патрульного и наехал на второго. Один из полицейских Сергей Олейник после погони застрелил несовершеннолетнего пассажира BMW, 17-летнего парня.

Мнения насчет правоты копа – имел ли он право стрелять – разделились. "Дело Олейника" продолжается, он – под домашним арестом.

Оффшорный скандал

Международный Консорциум журналистов-расследователей и Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) обнародовали результаты расследования дел об оффшорах представителей мировой элиты, среди которых и президент Украины Петр Порошенко.

Утечка документов раскрывает причастность многих мировых политиков, бизнесменов и известных людей разных профессий сокрытия огромных сумм денег в оффшорных компаниях.

Как следовало из публикаций, Порошенко до сих пор не передал свои активы в траст, однако начал реструктуризацию своих активов Roshen, создав для этого три оффшорные компании.

Тарас Позняков и BlaBlaCar

Об исчезновении Тараса Познякова стало известно в начале апреля: в Киеве и его окрестностях разыскивали молодого человека, который перестал выходить на связь после того, как взял с собой в поездку попутчиков из Львова от поискового сервиса BlaBlaCar.

Позже была найдена машина – со следами стрельбы и крови, а пассажирами оказались два представителя "Правого сектора", – Дмитрий Голуб ("Тоф") и Луан Кингисепп ("Лука"). Голуб позже задержали, сейчас он с СИЗО. Кингисеппа по-прежнему ищут.

Новый премьер, новый Кабмин

10 апреля премьер-министр Арсений Яценюк заявил, что решил покинуть пост главы Кабмина, уточнив, что сподвиг его на это политический кризис в стране — ряд депутатов называли его правительство неэффективным.

14 апреля Верховная Рада Украины назначила Владимира Гройсмана премьер-министром. Этим же постановлением Рада удовлетворила заявление премьер-министра Украины Арсения Яценюка об освобождении его с занимаемой должности, что влечет за собой отставку всего Кабинета министров.

Победа Джамалы на Евровидении

14 мая украинская певица крымскотатарского происхождения Сусанна Джамаладинова (Джамала) стала победительницей песенного конкурса Евровидение-2016. Согласно результатам зрительского голосования и оценок жюри из разных стран мира, она набрала 534 балла.

Ее песня под названием "1944" посвящена депортации крымских татар в 1944 году.

Новые областные центры

В 2016 году Верховная Рада одобрила переименование двух областных центров – Днепропетровска и Кировограда. 19 мая парламент проголосовал за переименование города Днепропетровск в Днепр.

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14 июля депутаты Верховной Рады поддержали постановление о переименовании города Кировоград в Кропивницкий. За соответствующее решение проголосовали 230 нардепов. Перед этим на заседании городского совета 10 июня, депутаты Кировограда не поддержали новое название города Кропивницкий.

Савченко: возвращение и превращение

Народный депутат, впоследствии — Герой Украины Надежда Савченко вернулась в Украину 25 мая после помилования президентом РФ Владимиром Путиным. Савченко обменяли на россиян Александра Александрова и Евгения Ерофеева, попавших в плен в Донбассе и приговоренных к 14 годам лишения свободы.

Впрочем, после возвращения Савченко быстро стала очень противоречивой фигурой: объявила новую голодовку, регулярно делала громкие заявления, а уже в декабре встретилась в Минске с главами ДНР и ЛНР Александром Захарченко и Игорем Плотницким.

Савченко исключили из "Батькивщины" и украинской делегации в Парламентской Ассамблее Совета Европы. В конце декабря она презентовала свою общественную платформу РУНА.

Мусорный кошмар: Грибовицкая свалка

30 мая в селе Грибовичи – поблизости от Львова – на мусорной свалке произошел обвал. Под отходами оказались 3 сотрудников Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, тушившие пожар на полигоне. Также сообщалось, что под лавину мусора попал местный эколог.

Позднее мусор из Львова начал со скандалами "путешествовать" по стране.

Убийство Павла Шеремета

Журналист, теле- и радиоведущий Павел Шеремет погиб утром 20 июля в столице в результате взрыва машины. Как выяснилось, бомбу установили накануне ночью. Авто принадлежало гражданской жене Шеремета Алене Притуле.

Для расследования преступления создали оперативную группу во главе с на тот момент главой Нацполиции Хатией Деканоидзе. К расследованию привлекли даже специалистов из ФБР. Уже в августе появились фото подозреваемых. Следствие продолжается, однако информации о его ходе практически нет.

Убийство и бунт в Кривом Озере

В ночь на 25 августа в районном центре Кривое Озеро (Николаевская область) полицейские насмерть забили 31-летнего Александра Цукермана.

По данным правоохранителей, мужчина отказался подчиниться требованиям полицейских, а после якобы набросился на них с лопатой в руках. По версии местных жителей, задерживали Цукермана с нарушением закона и неоправданно жестоко. Мужчину избивали прямо на глазах у жены, его матери и двоих детей.

После произошедшего около 200 человек штурмовали местную прокуратуру и пытались учинить самосуд над задержанными полицейскими.

В начале ноября подозреваемых выпустили под залог в 120 тысяч гривен.

Трагедия в Лощиновке

В расположенном в 15 километрах от Измаила селе Лощиновка произошла трагедия – в ночь на 27 августа зверски убили девятилетнюю Ангелину М. Тело девочки нашли во дворе заброшенного дома. Убийство быстро раскрыли – убийцей оказался местный ром. Но задержание не остановило селян – в селе начались погромы.

Для успокоения местных в Лощиновку ввели полк "Азов". Осенью сообщалось, что устровшим погром грозит до 3 лет тюрьмы.

Убийство полицейских в Днепре

25 сентября, в воскресенье, в Днепре погибли двое патрульных – 26-летний лейтенант, замкомандира роты Артем Кутушев и его напарница – 36-летняя инспектор роты 4-го батальона, лейтенант Ольга Макаренко (умерла на операционном столе. Полицейских расстрелял боец "Торнадо".

После случившегося глава МВД Арсен Аваков заявил о необходимости ввести "презумпцию правоты полицейских", но продавать закон в Верховной Раде не получилось.

Шок и блеск e-деклараций

Политики и чиновники шокировали простых украинцев своими электронными декларациями. Миллионные счета, огромные дома, дорогие авто и даже целые храмы — для многих светлое будущее успешной Украины давно уже наступило.

Например, в соответствии с е-декларациями за 2015 год, украинские судьи имеют более миллиарда гривен наличных, а 24 министра задекларировали в сумме семь миллионов долларов наличными.

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Некоторыми декларациями заинтересовались правоохранительные органы.

Дело Онищенко и компромат на президента

Не обошлось в 2016 году и без "компроматных" скандалов: беглый депутат ВР Александр Онищенко обвинил президента Петра Порошенко в политической коррупции — в подкупе депутатов, рейдерстве, заработке на контрабанде в зоне АТО. Также парламентарий заявил, что АП потратила очень крупную сумму на дискредитацию премьера Яценюка и его фактическое смещение с должности.

В СБУ заявили, что начали досудебное расследование в отношении Онищенко по факту государственной измены. Соратники Порошенко назвали озвученную депутатом информацию акцией, направленной на дестабилизацию ситуации в стране.

Онищенко анонсирует новые разоблачения на 2017 год.

Мать заморила голодом годовалого сына

В Киеве 20-летняя Владислава Трохимчук оставила без присмотра своих маленьких детей — на 9 дней, а сама уехала. Годовалый мальчик умер, а двухлетняя девочка впала в кому.

Оставленные без еды дети пытались вырваться из квартиры, кричали и плакали, но ни приезжавшая полиция, ни соседи не стали вскрывать двери, чтобы помочь.

Судьба горе-матери решается. Ее не допустили на похороны сына. Третьего ребенка у Трохимчук забрали.

Перестрелка в Княжичах

В ночь на 4 декабря после перестрелки между полицейскими, сотрудниками Госслужбы охраны (ГСО) и спецподразделения КОРД погибли пятеро правоохранителей. По официальной версии, группа задержания уголовного розыска и бойцы КОРД выжидали грабителей в заброшенном доме, когда в одном из соседних домов сработала сигнализация. На место приехал наряд ГСО, который задержал полицейских, приняв их за грабителей.

Но есть и другая версия, согласно которой никакой операции по задержанию не планировалось.

Бои на Светлодарской дуге

К концу года напряжение на линии соприкосновения в Донбассе значительно увеличилось, что в итоге вылилось в бои в районе Светлодарска Донецкой области. Позже это назвали "Светлодарской дугой".

Несмотря на первоначальные заявления о произошедшем, в ВСУ признали, что пошли на прорыв, но атаку остановил противник. В военном руководстве заявляли о нескольких погибших, но сами военные рассказывали, что потери ВСУ составили более 20 человек и больше 30 раненых.

Национализация "ПриватБанка"

Кабмин и Совет нацбезопасности и обороны Украины 18 декабря поддержали национализацию "ПриватБанка".

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"Приватбанк" переходит в стопроцентную собственность государства", — сообщил Кабмин, заверив, что это гарантирует бесперебойную работу банка и сохранность средств на счетах.

По словам главы Нацбанка Валерии Гонтаревой, причинами национализации стало то, что средства из депозитов населения Приватбанка вкладывались в бизнес акционеров, а также недостаточный объем резервов банка.

Впрочем, позднее экс-правление банка назвало национализацию рейдерской атакой.