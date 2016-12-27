Савченко во Львове заявила о создании своего движения

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КИЕВ, 27 дек — РИА Новости Украина. Внефракционный народный депутат Надежда Савченко заявила о создании общественной платформы "РУНА" ("Рух украинского народа"). Соответствующее заявление она сделала в ходе пресс-конференции во Львове.

"Сегодня мы хотим представить вам общественную платформу. То, что я говорила: это не будет политический проект, партия — это всего лишь механизм, она у нас появится тогда, когда это будет нужно. В настоящее время это просто естественное объединение людей, которые слышат самую суть, саму идею, а не какие-то лозунги, какой популизм. Сегодня мы представляем вам общественную платформу "РУНА", — заявила Савченко.

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"Это движение украинского народа, активных, мыслящих украинцев. Это реформы украинского народа ради изменения системы, настоящего изменения системы. Это эволюция украинского народа, как исключительное требование Революции достоинства", — пояснила депутат.

Facebook Веры Савченко Пресс-конференция Надежды Савченко во Львове

Ранее разгорелся скандал из-за того, что Савченко 7 декабря посетила столицу Белоруссии, где встретилась с главами ДНР и ЛНР. Вскоре нардеп была исключена из партии и фракции "Батькивщина", а также из состава украинской делегации в ПАСЕ.