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НБУ предоставил "ПриватБанку" еще 10 млрд грн рефинансирования

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"ПриватБанк" - национализация или рейдерство (185)

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Сообщается, что параметры кредита, включая его срок, процентную ставку и залог, относятся к категории банковской тайны в рамках Закона Украины "О банках и банковской деятельности".
Часы на здании Национального банка Украины
РИА Новости Украина Евгений Котенко

КИЕВ, 27 дек — РИА Новости Украина. Национальный банк Украины предоставил "ПриватБанку" кредит рефинансирования объемом 10 млрд грн для поддержки ликвидности, сообщила пресс-служба НБУ.

Василий Горбаль
УНИАН
Горбаль о последствии национализации "ПриватБанка" и выборах губернатора ОГА

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Сообщается, что параметры кредита, включая его срок, процентную ставку и залог, относятся к категории банковской тайны в рамках Закона Украины "О банках и банковской деятельности".

По данным банка, в статистике НБУ этот кредит отражен в разделе "Финансовые рынки", подразделе "Анализ ликвидности" в части "Другие монетарные операции" на начало дня 23 декабря.

При этом регулятор отметил, что также по статье "Другие монетарные операции" отражены 747 млн грн гривневого эквивалента купленной регулятором валюты в ходе интервенции на валютном рынке 22 декабря в сумме 28,4 млн долл. 

Правительство Украины ранее в декабре приняло решение о национализации крупнейшего в стране частного банка, основным акционером которого являлся бизнесмен Игорь Коломойский. Министерство финансов стало владельцем 100% акций "Приватбанка". Новым председателем правления был назначен экс-министр финансов Украины Александр Шлапак.

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