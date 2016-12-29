Красивая инфографика. Все, что нужно знать о достижениях Кабмина

Анна Лаба, РИА Новости Украина

Кабинет министров Украины обнародовал список главных достижений правительства в 2016 году. Соответствующая инфографика опубликована на официальном правительственном сайте.

Среди своих главных достижений в сфере экономического развития, торговли и финансов украинское правительство назвало запуск зоны свободной торговли с ЕС, внедрение системы ProZorro и увеличение государственных инвестиций в сфере социально-экономического развития.

В сфере социальной политики и услуг главными достижениями правительство считает увеличение минимальной зарплаты до 3,2 тыс. грн, внедрение е-декларирования и выдачу украинских документов 16 тысячам жителей оккупированных территорий в течение суток.

В сфере обороны — поставка 90 тысяч боеприпасов, подготовка инструкторов, проведение командно-штабных учений, подготовка 5 батальонов по стандартам НАТО. Кроме того, среди достижений особо отмечается обновление структуры ВСУ (Объединенный оперативный штаб, ССО и ВДВ).

Основными достижениями в сфере энергетики значатся разблокирование счетов "Энергоатома" и то, что Украина уже больше года не закупает газ у РФ.

Вместе с тем, среди достижений также перечислены успехи правительства в сфере образования, здравоохранения, международных делах и прочем.

Жить стало тяжелее

Политолог, руководитель Аналитического центра "Третий сектор" Андрей Золотарев уверен, что у граждан Украины есть иные аргументы по поводу достижений правительства — жить стало куда тяжелее.

"Ну а с той же бедностью Кабмин борется оригинальным способом — путем умножения нищеты. И для миллионов украинцев именно это главнее, чем вся эта бюрократическая болтовня, которую на хлеб не намажешь. Деятельность Кабминов и Яценюка, и Гройсмана привела не только к тому, что Украина превратилась в социальный ад, но и превратилась в страну, из которой бегут — люди, деньги, капиталы. И с этим, по моему, никто спорить не будет. И это фактический результат, счет на табло, как говорил покойный Лобановский. Ну, есть в Кабмине люди, которым платят деньги за то, чтобы они создавали иллюзию реформ, декорации, и они как могут, свой хлеб отрабатывают. Но нам важен же не процесс, а результат, а там демонстрируется процесс. А результат налицо: есть пирамида Маслоу, по каждому пункту которой у нынешней власти полный провал", - сказал Золотарев в комментарии РИА Новости Украина.

Смешались в кучу…

Как подчеркнул эксперт Фонда общественной безопасности Юрий Гаврилечко, большая часть перечисленного правительством в сфере соцполитики не имеет к ней вообще никакого отношения.

"Предоставление административных услуг — это не соцполитика. Тут все объединили, скрестили ежа с ужом, и когда так происходит, получается что-то совершенно невообразимое. Все эти "достижения" в области социальной политики обусловлены тем, что действующий профильный министр ничего в ней не понимает, а Кабинет министров в целом не имеет социальной политики как таковой, потому что то, что имеется, можно назвать антисоциальной политикой. Смешивание в одном документе в большинстве случаев провалов, успехов, а также не имеющих вообще никакого отношения ни к провалам, ни к успехам технических действий говорит о том, что правительству не просто нечем похвастаться. Они собирали все, что могли, причем делали это настолько безграмотные люди, что в документ они впихнули все, что вспомнили. Поэтому это лишний раз доказывает, что правительство у нас непрофессиональное, неграмотное, достаточно наглое и, в принципе, как правительство не работающее, а работающее как институт умножения хаоса и беспорядка", — сказал Гаврилечко.

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По мнению директора энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений НАН Украины Валентина Землянского, достижения правительства в энергетической отрасли носят сугубо популистский характер и не имеют ничего общего с реальной ситуацией в отрасли.

"Это нельзя назвать достижениями с экономической точки зрения, потому что это, по сути, попытка прикрыть провалы, с одной стороны, а с другой стороны, некомпетентность при управлении отраслью как предыдущего министра энергетики Демчишина, так и действующего министра Насалика. Никакого стратегического плана на ближайшие хотя бы два-три года (у нас два-три года, к сожалению, становятся стратегией), не говоря о десятилетиях и, речи не идет. Правительство не имеет никакого понимания, каким образом дальше будет развиваться и украинская экономика, и украинская энергетика", - сказал Землянский.

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