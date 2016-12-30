О чем пишут в мире: высылка дипломатов РФ, доклад ФБР, перемирие в Сирии

РИА Новости Украина

Новые санкции и высылка дипломатов РФ из США. Все ведущие зарубежные СМИ (Washington Post, Wall Street Journal, New York Times, Guradian, Telegraph, Spiegel и многие другие) на первых полосах пишут о новых санкциях США в отношении России.

Президент США Барак Обама заявил, что введение санкций против России связано с "действиями по подрыву демократии в США". Россию обвиняют в причастности к кибератакам на американские системы с целью повлиять на исход выборов.

Санкции коснулись пяти российских ведомств и организаций, включая Федеральную службу безопасности (ФСБ) и Главное разведывательное управление (ГРУ) Генштаба ВС РФ. Кроме того, Вашингтон высылает из страны 35 дипломатов РФ и закрывает два российских дипломатических учреждения на территории США.

"Вместе санкции и высылка дипломатов стали самым масштабным ответом США на действия России со времен окончания холодной войны и самым конкретным касательно хакерских атак России", — пишет газета Washington Post.

В свою очередь газета New York Times отмечает, что частично санкции нацелены на то, чтобы "загнать в угол" избранного президента Дональда Трампа.

"Трампу, когда он вступит в должность в следующем месяце, придется решить, снимет ли он санкции в отношении российских спецслужб на фоне призывов, в том числе со стороны республиканцев в Конгрессе начать публичное расследование действий России. Если Трамп поступит так, ему придется фактически отвергнуть результаты расследования своих спецслужб", — пишет газета.

Сирия: новая фаза в истории конфликта. Британская Financial Times называет установленное в Сирии перемирие "потенциальным прорывом" в попытках урегулировать длящийся почти шесть лет конфликт в стране. В качестве гарантов перемирия между сирийским правительством и повстанческими группировками выступили власти РФ и Турции.

"Соглашение подчеркивает растущее влияние Москвы на Ближнем Востоке, и сокращающуюся роль США. Вашингтон нехотя поддерживал повстанцев, и со временем был оттеснен на обочину в ситуации с разрешением кризиса, в то время как военное вмешательство России предоставило решающую поддержку президенту Асаду", — пишет издание.

По мнению газеты, ключевым сторонником повстанцев является Турция, однако, по мнению экспертов, Анкара пересмотрела свои требования, касающиеся безоговорочного ухода из власти Асада.

"Участие Турции… сигнализирует о значительном сдвиге в ее приоритетах, среди которых более не значится смена режима в Сирии", — сказала журналистам Лина Хатиб, эксперт Королевского института международных отношений.

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Она добавила, что даже если перемирие не будет выполнено до конца, соглашение о нем станет первым шагом на новую фазу в истории конфликта, которая демонстрирует растущую уверенность РФ и уступчивость ее оппонентов.

"Степной гризли" был краток. Федеральное бюро расследований (ФБР) и министерство внутренней безопасности (МВБ) США рассекретили отчет о кибератаках на серверы одной из американских партий в период президентских выборов.

В данных атаках обвиняют российских граждан и ведомства, и 13-страничный документ был опубликован в тот же день, когда Вашингтон расширил санкции против РФ и объявил об изгнании 35 российских дипломатов.

Британская Times пишет, что краткий документ, по сути, являющийся техническим перечнем, был перегружен профессиональным жаргоном. Доклад носил кодовое название Grizzly Steppe ("Степной гризли"), а в атаках на американские компьютеры обвинялись хакерские группы Cozy Bear и Fancy Bear.

Газета New York Times пишет, что в рядах администрации Обамы шла дискуссия относительно объема доказательств, которые предполагалось представить публике, не скомпрометировав при этом источники и методы американских спецслужб. Обама обещал, что в течение трех недель в конгресс передадут более подробный доклад. Однако издание уверено, что значительная часть деталей – особенно информация, полученная с помощью "жучков" в российских компьютерных системах, данные прослушки и донесения шпионов – так и останутся засекреченными.

Безопасность в новогоднюю ночь. Полиция Лондона усилит меры безопасности и число дежурных патрулей в метро и на улицах города в новогоднюю ночь после террористических атак в Ницце и Берлине, об этом пишут газеты Telegraph, Guardian и Daily Mail.

В частности, вооруженные полицейские будут охранять правопорядок в лондонском метро в первые часы нового года, также в местах массового скопления. Усиленные наряды полиции будут находится на берегах Темзы и Трафальгарской площади во время традиционного новогоднего фейерверка. Ожидается, что британскую столицу будут охранять порядка трех тысяч полицейских.

Особые оградительные кордоны будут выставлены у главных въездов в Лондон для предотвращения проникновения подозрительных грузовиков. Особое внимание безопасности в новогоднюю ночь уделят и власти "большого яблока": площадь Таймс-сквер в Нью-Йорке будут охранять более семи тысяч полицейских, а также сотрудники подразделения полиции быстрого реагирования.

Вокруг зоны празднования для обеспечения общественной безопасности будут размещены 65 грузовиков с песком, а также 100 приспособлений, блокирующих проезд транспортных средств. Об этом пишут Wall Street Journal и USA Today.

Тэтчер, Кремль и берлинская стена. Отношения британского премьера Маргарет Тэтчер с канцлером ФРГ Гельмутом Колем были настолько плохи, что США всерьез опасались, что Лондон готовит соглашение с СССР, чтобы противостоять Германии, пишет газета Financial Times, изучавшая очередную партию секретных документов правительства Великобритании, рассекреченную Национальным архивом.

Как выяснилось, особую тревогу американских дипломатов вызвал телефонный разговор между Тэтчер и президентом США Джорджем Бушем-старшим в феврале 1990 года, когда "железная леди" заявила, что СССР является "ключевым противовесом германской мощи". Издание отмечает, что ремарка Тэтчер вызвала панику у лидера США, который в то время рассматривал Москву как безоговорочного врага.

Британский премьер пыталась помешать объединению Германии – главному проекту канцлера Коля. По мнению Тэтчер, падение берлинской стены могло привести к ослаблению НАТО. В своих мемуарах Коль называл Тэтчер "холодной как лед" и "опасной".

Издание Guardian сосредоточило внимание на взаимоотношениях премьера с советским руководством, которое с такой симпатией относились к Тэтчер, что сообщения об ее отставке вызвали в Кремле "ужас". Как сообщает издание, именно такое выражение использовал Михаил Горбачев в личной записке, которую по его распоряжению советский посол передал "Маргарет".