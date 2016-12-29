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Россия сократит военное присутствие в Сирии - Путин

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Российский лидер согласился с предложением министерства обороны по сокращению военного присутствия РФ в Сирийской республике. При этом, по его словам, будет продолжена борьба с терроризмом.
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
РИА Новости | Перейти в фотобанк

КИЕВ, 29 дек — РИА Новости Украина. Президент России Владимир Путин заявил, что присутствие военных сил РФ в Сирии будет сокращено, но Москва продолжит борьбу с международным терроризмом.

Президент РФ Владимир Путин
РИА Новости | Перейти в фотобанк
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"Согласен с предложением министерства обороны по сокращению нашего присутствия в Сирийской республике военного, имея в виду, что мы, безусловно, будем продолжать борьбу с международным терроризмом и дальше будем оказывать поддержку законному сирийскому правительству в борьбе с терроризмом и, безусловно, будем исполнять договоренности, которые нами достигнуты, в том числе по развитию пунктов базирования российских вооруженных сил в Тартусе и на аэродроме Хмеймим", — сказал Путин на встрече с главами МИД и Минобороны Сергеем Лавровым и Сергеем Шойгу.

В четверг Путин сообщил о подписании трех документов: первый — между сирийским правительством и вооруженной оппозицией о прекращении огня на территории САР; второй — комплекс мер по контролю за режимом прекращения огня; третий — заявление о готовности к началу мирных переговоров по сирийскому урегулированию.

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