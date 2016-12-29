В мире
RSS

Сирию разделят на зоны влияния между РФ, Турцией и Ираном - СМИ

(обновлено: )13630
По данным СМИ, сделка находится в стадии разработки. Источник, близкий к позиции РФ, заявил, что будет трудно найти окончательное соглашение. Обсуждаются также несколько кандидатур на замену Асаду.
Сирийцы идут между обломками разрушенных зданий
REUTERS / Abdalrhman Ismail

КИЕВ, 29 дек — РИА Новости Украина. Турция, Россия и Иран ведут переговоры о делении Сирии на несколько неофициальных зон влияния, сделка находится в стадии разработки, сообщает Рейтер со ссылкой на несколько источников.

Бурак Бильгехан Озпек
Duzceyerelhaber.com
Период гражданской войны в Сирии подошел к концу - Озпек

Собеседники агентства утверждают, что Башар Асад сохранит пост президента Сирии по меньшей мере до следующих выборов. Затем ему и его семье гарантируется безопасность.

Смотрите также: "Не теряйте надежду". Обращение Роналду к сирийским детям

Источник, знакомый с позицией Москвы, сообщил, что договоренности необходимо согласовать с сирийскими властями, повстанцами, странами Персидского залива и США. 

"Достичь окончательного соглашения будет трудно, но позиции изменились", — цитирует агентство генерального директора Российского совета по международным делам Андрея Кортунова. При этом он добавил, что были озвучены несколько кандидатур на замену Асаду, называть имена он отказался.

Вооруженный конфликт продолжается в Сирии с марта 2011 года. Правительственным войскам противостоят боевики различных вооруженных формирований. США вместе с союзниками с 2014 года проводят операцию против ИГ в Сирии и Ираке. В Сирии эта операция проводится без согласия властей страны.

Ссылки по теме:
Теги:
Самое читаемое
  • Читаемое
  • За сутки
Темы дня
Бойцы ополчения ДНР на линии разграничения. Архивное фото
Донбасс: снова блокада, снова импровизация
Крушение российского Ту-154. Расследование
Год 2016, уходи! Итоги
Экономика Украины: жизнь в режиме коллапса