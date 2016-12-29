Сирию разделят на зоны влияния между РФ, Турцией и Ираном - СМИ

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КИЕВ, 29 дек — РИА Новости Украина. Турция, Россия и Иран ведут переговоры о делении Сирии на несколько неофициальных зон влияния, сделка находится в стадии разработки, сообщает Рейтер со ссылкой на несколько источников.

Собеседники агентства утверждают, что Башар Асад сохранит пост президента Сирии по меньшей мере до следующих выборов. Затем ему и его семье гарантируется безопасность.

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Источник, знакомый с позицией Москвы, сообщил, что договоренности необходимо согласовать с сирийскими властями, повстанцами, странами Персидского залива и США.

"Достичь окончательного соглашения будет трудно, но позиции изменились", — цитирует агентство генерального директора Российского совета по международным делам Андрея Кортунова. При этом он добавил, что были озвучены несколько кандидатур на замену Асаду, называть имена он отказался.

Вооруженный конфликт продолжается в Сирии с марта 2011 года. Правительственным войскам противостоят боевики различных вооруженных формирований. США вместе с союзниками с 2014 года проводят операцию против ИГ в Сирии и Ираке. В Сирии эта операция проводится без согласия властей страны.