Посольство РФ в Сирии вновь подверглось обстрелу

КИЕВ, 28 дек — РИА Новости Украина. Террористы вновь обстреляли посольство РФ в Дамаске в среду, сообщил департамент информации и печати МИД РФ.

"28 декабря в 12.00 и 12.19 (время киевское) посольство России в Сирии вновь подверглось обстрелу террористами. Одна мина, которая, по счастливой случайности, не разорвалась, упала во внутреннем дворе комплекса административных зданий российской дипмиссии. Вторая – в непосредственной близости от ее территории. Для разминирования неразорвавшихся боеприпасов были привлечены саперы", — говорится в сообщении, передает РИА Новости.

Напомним, 19 декабря в Анкаре был убит посол РФ в Турции Андрей Карлов. Преступник несколько раз выстрелил в спину Карлову, ранения оказались смертельными. Убийца, сотрудник полиции Мевлют Мерт Алтынташ, вошел в помещение, где проводилась выставка, в деловом костюме, предъявив служебное удостоверение. В результате полицейской операции нападавший был уничтожен. МИД России назвал произошедшее терактом. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье "акт международного терроризма, повлекший причинение смерти человеку".

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