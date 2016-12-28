Есть доказательства поддержки ИГ в Сирии коалицией во главе с США - Эрдоган

КИЕВ, 28 дек — РИА Новости Украина. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что у него есть доказательства поддержки террористических группировок в Сирии со стороны коалиции, возглавляемой США, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Рейтер.

По словам турецкого лидера, силы коалиции не выполняют своих обязательств относительно борьбы с ИГ.

"Они обвиняли нас в поддержке ИГ. Сейчас они поддерживают террористические группы, в том числе ИГ, YPG ("Отряды народной самообороны") и ПДС ("Демократический союз"). Это очень явно. У нас есть подтвержденные доказательства, включая фотографии и видео", — заявил он в ходе пресс-конференции в Анкаре.

Турецкие власти считают крупнейшую курдскую партию в Сирии ПДС террористической организацией, связанной с запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана (РПК). "Отряды народной самообороны" (YPG) и "Женские отряды обороны" (YPJ) подчиняются "Демократическому союзу" и выступают обособленной силой в конфликте, защищая курдские районы от террористов, в частности "Исламского государства". Турция также считает группу YPG террористической.

Вооруженный конфликт продолжается в Сирии с марта 2011 года. Правительственным войскам противостоят боевики различных вооруженных формирований. США вместе с союзниками с 2014 года проводят операцию против ИГ в Сирии и Ираке. В Сирии эта операция проводится без согласия властей страны.