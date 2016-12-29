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Турция заявила о готовности стать гарантом перемирия в Сирии вместе с РФ

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Глава внешнеполитического ведомства Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара стремится к установлению всеобъемлющего прекращения огня в Сирии до конца 2016 года.
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу. Архивное фото
РИА Новости | Перейти в фотобанк

КИЕВ, 29 дек — РИА Новости Украина, Алена Палажченко. Турция стремится к тому, чтобы перемирие в Сирии было установлено до конца текущего года, и вместе с РФ выступить его гарантами, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в четверг.

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"Анкара стремится к установлению всеобъемлющего прекращения огня в Сирии до конца года. Мы готовы вместе с Россией выступить гарантами перемирия", — сказал Чавушоглу в эфире телеканала Ahaber.

Он добавил, что все группы иностранных вооруженных формирований, включая шиитскую группировку Хезболлах, должны покинуть Сирию.

Вооруженный конфликт продолжается в Сирии с марта 2011 года. Правительственным войскам противостоят боевики различных вооруженных формирований. США вместе с союзниками с 2014 года проводят операцию против ИГ в Сирии и Ираке. В Сирии эта операция проводится без согласия властей страны.

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Ранее в СМИ появилась информация, что Турция, Россия и Иран ведут переговоры о делении Сирии на несколько неофициальных зон влияния, сделка находится в стадии разработки. Согласно плану, Башар Асад сохранит пост президента Сирии по меньшей мере до следующих выборов. Затем ему и его семье гарантируется безопасность.

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