"Не теряйте надежду". Обращение Роналду к сирийским детям

"Привет, это для детей Сирии. Мы знаем, что вы очень страдаете. Я очень известный футболист, но именно вы являетесь настоящими героями. Не теряйте надежды. Весь мир с вами. Мы беспокоимся за вас. Я с вами", — сказал футболист.

Обращение Роналду набрало миллионы просмотров в соцсетях и тысячи комментариев.

Нападающий сборной Португалии и мадридского "Реала" Криштиану Роналду в очередной раз стал обладателем "Золотого мяча", вручаемого французским журналом France Football лучшему футболисту года. Для 31-летнего футболиста это четвертый "Золотой мяч" (два по версии только France Football, два по версии France Football и ФИФА).

В 2016 году нападающий в составе сборной Португалии стал чемпионом Европы, а с "Реалом" выиграл Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА.