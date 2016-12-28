Турецкие ВС заявили о ликвидации боевиков ИГ в районе сирийского Эль-Баба

КИЕВ, 28 дек — РИА Новости Украина. Генштаб ВС Турции сообщил в среду о ликвидации за минувшие сутки 44 боевиков террористической группировки "Исламское государство" в боях у сирийского города Эль-Баб, сообщает РИА Новости.

"В ходе столкновений в районе Эль-Баба ликвидированы 44 боевика ИГ, 117 ранены. Семь членов (оппозиционной) Сирийской свободной армии ранены", — говорится в полученном РИА Новости заявлении генштаба Турции.

По информации турецкого военного ведомства, ВС Турции нанесли удары по 154 объектам ИГ.

Армия Турции 24 августа начала операцию "Щит Евфрата" против боевиков террористической группировки "Исламское государство", с участием сирийской оппозиции взяла пограничный город Джараблус на севере Сирии и в настоящее время атакует город Эль-Баб. Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявлял, что целью операции является зачистка от террористов территории размером 5 тысяч квадратных километров и создание на ней зоны безопасности для размещения беженцев.