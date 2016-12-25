Период гражданской войны в Сирии подошел к концу - Озпек

РИА Новости Украина

Политолог Бурак Бильгехан Озпек, в интервью Sputnik Турция комментируя встречу глав МИД России, Турции и Ирана в Москве, отметил, что выработанный трехсторонний механизм взаимодействия между этим странами значительно повлияет на внешнеполитическую стратегию Анкары.

По мнению Бурака Билгехан Озпека (Burak Bilgehan Özpek), политолога, преподавателя факультета политологии и международных отношений Университета экономики и технологии, в перспективе на сирийской территории, помимо решительной борьбы с ДАИШ, роста количества столкновений и усиления военной активности не будет.

"Став частью этого трехстороннего механизма, Турция обязалась по той или иной инициативе в отношении сирийского урегулирования не вести переговоры с другими странами, кроме России и Ирана. Таким образом, Турция, вступив во взаимодействие в рамках данного трехстороннего механизма, объявила, что воздерживается от сотрудничества по вопросу будущего Сирии с ЕС, США и НАТО", — подчеркнул Озпек.

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Как отметил эксперт, Анкара нуждалась в сильном игроке в рамках сирийского направления, и на протяжении некоторого периода времени сотрудничала с США, однако Турция не сумела добиться желаемого от этого союза: "Ситуация выглядит так, словно Турция с самого начала вместо того, чтобы самостоятельно проводить сирийскую политику, отдавала её в руки другому игроку. И вплоть до 2016 года таким игроком были США. Вместо того чтобы следовать собственной стратегии, она добровольно стала проводить политику более могущественной, нерегиональной силы. Эта политика была для Анкары гораздо менее затратной, но имела, как ей казалось тогда, довольно высокие шансы на успех. Однако мы видим, что Турции, в конченом счете, не удалось получить того, чего она ожидала от этого союза".

Говоря о том, как именно повлияет подписанное в Москве соглашение на ситуацию в Сирии в целом, Бурак Билгехан Озпек подчеркнул, что борьба с ДАИШ вышла за пределы сирийского вопроса, став вопросом международного масштаба, и в будущем она должна стать еще более активной. По его мнению, период гражданской войны в Сирии подошел к концу: "Я не думаю, что столкновения между вооруженной оппозицией и центральным сирийским правительством будут нарастать. Остается две линии, по которым может развиваться конфликт в дальнейшем. Во-первых, это конфликт центрального правительства с ДАИШ. Во-вторых, конфликт с курдами. При этом я не думаю, что возможна эскалация конфликта с курдами, ведь курдские представители уже ранее неоднократно говорили о том, что готовы сесть за стол переговоров. Как мне представляется, в будущем нас ждет период, когда контроль над сирийской территорией будет полностью находиться в руках Асада, власть будет поделена с курдами, и совместными усилиями, в том числе и международной коалиции, будут проводиться операции против ДАИШ. В целом, можно сказать, что период гражданской войны, по крайней мере, в ее острой фазе, подошел к концу".