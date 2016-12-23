Сирия и Украина - самые острые темы пресс-конференции Путина

РИА Новости Украина



Экономика, социальные обязательства, ситуация в Сирии, российско-американские отношения и урегулирование в Украине могут задать тон большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина в пятницу, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, пишет ria.ru.

"Традиционно тема номер один — это наша внутрироссийская жизнь. Наша экономика, социальная сфера. Условия, с одной стороны, непростые и кризисные, но с другой — за этот год стали появляться первые признаки стабилизации. Очень важно, какая оценка состоянию нашей экономики будет дана со стороны президента", — сказал Песков в интервью телекомпании "Мир".

Он убежден, что на эту тему будет много вопросов.

"Вопросы социального обеспечения. Ведь традиционно — это мы можем судить по обращениям, которые поступают в администрацию президента — граждан интересуют вопросы, насколько в условиях экономических трудностей государство будет продолжать нести этот значительный груз социальных обязательств. Мы знаем, что Путин относится к этому как к константе. Социальные обязательства и социальный характер нашего государства для Путина не подлежит обсуждению. И это обеспечивается в первую очередь. Я думаю, главный акцент будет сделан на этом", — добавил Песков.

По его словам, конечно же, спросят и по международной обстановке.

"Это Сирия. И в контексте Сирии очень многих интересует процесс развития наших вооруженных сил. Мы знаем, что вооруженным силам впервые за долгое время приходится участвовать в таких крупных трансграничных операциях. И показывают они блестящую работу. И наша техника, и наши военные, и вся логистика. Это гигантская машина, которая показывает блестящую слаженную работу. Наверняка этим будут интересоваться. Процесс перевооружения российской армии, насколько это коррелируется с экономическими возможностями", — заявил Песков.

Он отметил, что наверняка не обойдут стороной и украинскую тематику, поскольку на пресс-конференцию аккредитованы журналисты из Украины.

"Много иностранцев. Пытаемся не забывать о них. Кстати, российско-американские отношения и выборы в США тоже наверняка будут представлять большой интерес журналистов. Тем более что очень много американских журналистов аккредитовались. Многие из них даже специально приехали", — сказал пресс-секретарь.

Песков также рассказал, что по традиции первыми задать вопрос смогут журналисты кремлевского пула.

"Я, конечно, нахожусь под давлением. Меня изрядно критикуют, безусловно. Но уже стало традицией, что мы отдаем приоритет, по крайней мере сначала, так называемому кремлевскому пулу. Это те журналисты, которые на протяжении года колесят по стране, по миру, проводят сутки в самолетах, автобусах. Поэтому какой-то приоритет мы отдаем сначала им", — добавил Песков.