За чертой бедности. Жить стало грустнее, жить стало тоскливее

Value Stock Images/EAST NEWS/

Инесса Другова, РИА Новости Украина

Последние социологические исследования показывают, что подавляющее большинство — 73%, считают, что ситуация в стране ухудшилась. Больше всего негативных изменений произошло в регулировании цен и тарифов, в уровне стабильности, в уверенности в завтрашнем дне, в ситуации с преступности и здравоохранении. А это означает, что украинцы сегодня не чувствуют себя социально защищенными. И с этими чувствами нельзя не согласиться.

Очень сложный год

"2016 год в социальном аспекте был сложным для простых украинцев. Объективно, это был год позорной политики реального замораживания социальных стандартов, что ведет к еще большему обеднению граждан. Вспомним, как правительство Гройсмана цинично повысило цены на газ для всех потребителей до 6689 грн за тыс. куб м. Это привело к тому, что в два-три раза подорожали свет, вода и все коммунальные услуги. В 2017 году ожидается дальнейший рост тарифов на электричество на 25-30%", — заявил эксперт по вопросам социальной политики Андрей Павловский на пресс-конференции агентства "Golos.ua" в Киеве.

Читайте также: Порошенко, Гройсман и чистая номенклатура. Что они открыли в 2016 году

Безусловно, социальное напряжение несколько снижают субсидии на оплату коммунальных услуг. По данным правительства на конец этого года субсидии получает почти 7 миллионов украинских семей, а в 2017 году их число вырастет 9 миллионов, и это при том, что в Украине насчитывается всего около 15 миллионов домохозяйств.

"Собственно, 60% украинских семей настолько обеднели, что не в состоянии самостоятельно оплатить даже собственное жилье и поэтому вынуждены просить "милостыню" у государства, которая красиво называется субсидией. В европейских странах, об этом стыдно говорить, но если ты получаешь подобную субсидию, считается, что ты упал на социальное дно, и, как правило, в странах ЕС таких не больше 10% от населения — это безработные, инвалиды и самые необеспеченные пенсионеры. У нас же почти половина из тех, кто получает субсидии, это работающие люди. Поэтому это позор власти, это недопустимо для европейской страны", — подчеркнул эксперт.

Повальная бедность

По словам Павловского, работающие люди в развитых странах априори не могут быть бедными, поскольку минимальная зарплата позволяет гражданам, например, в ЕС не просто выживать, но и удовлетворять все свои потребности, включая образование и отдых.

В следующем году, по словам эксперта, правительство Гройсмана положило украинцам "ложечку меда в бочку социального дегтя" в виде увеличения минимальной заработной платы в два раза. Если в 2016 году минимальная зарплата в Украине составляет 50 евро, а с 1 января будущего года — 100 евро, то, например, в Польше минимальная зарплата — 420 евро, в кризисной Греции — 615 евро, а во Франции — 1482 евро.

"У нас каждый четвертый работающий – бедный человек. Вот это реальный показатель уровня обнищания, вызванный тем, что правительство необдуманно повысило тарифы вдвое только в этом году. По независимым экспертным оценкам, за три последние года покупательная способность среднестатистической украинской семьи упала вдвое", — добавил Павловский.

Слишком медленно

Хотя украинская экономика вышла из крутого пике, и продемонстрирует в этом году незначительный рост, это никак не отразится на росте благосостояния украинцев, отметил глава Комитета экономистов Украины Андрей Новак.

"По итогам года рост ВВП ожидается в пределах 1-2%. Практически во всех сферах, направлениях экономики, действительно, произошел небольшой рост: промышленный сектор вырос приблизительно на 2%, аграрный — на 3%, строительство — приблизительно на 14%, грузоперевозки — на 4%. Но все эти показатели роста экономики на сегодня не отражаются на уровне жизни украинцев. Все социальные показатели в 2016 году, к сожалению, ухудшаются: реальная зарплата снизилась на 1%, уровень безработицы вырос и по методологии МОТ составил около 10%, в реальности же уровень безработицы значительно выше",- сказал Андрей Новак.

Эксперт отметил, что уровень жизни украинцев снизился из-за очень резкого роста цен на энергоресурсы и, соответственно на жилищно-коммунальные услуги, из-за роста цен на транспорт, а также на практически все товары и услуги — только по официальным данным уровень инфляции в 2016 году составляет 12%.

Оставь надежды…

Не стоит украинцам надеяться на социальную защиту от государства и в следующем году. Как отметила ведущий аналитик международного информационно-аналитического "Центра Россия-Украина" (ЦРУ) Александр Решмедилова, социальные расходы в бюджете-2017 абсолютно не соответствуют "раздутому" финансированию силовиков и чиновников.

По ее словам, до сих пор не снят налог с работающих пенсионеров.

"Это абсолютно несправедливо, поскольку выжить немолодым людям на одну зарплату или одну пенсию невозможно. В украинских же условиях, людей лишают даже гарантированных законом "крох", — возмутилась эксперт.

Как отметила аналитик, оппозиционные фракции в парламенте предлагали альтернативные законопроекты, которые позволили бы сбалансировать социальную часть бюджета на следующий год, однако в настоящих условиях ни у одного из них шансов на включение в повестку дня нет.

В то же время, как отметила Решмедилова, провластное большинство проголосовало за "раздутый чиновничий аппарат" и его финансирование, за увеличение расходов на силовой блок.

"У них у всех безумно вальяжные, комфортные условия по сравнению с той "социалкой", которая не сбалансирована", — подытожила Решмедилова.

Самое страшное впереди

И хотя премьер-министр Украины Владимир Гройсман назвал принятый бюджет "человекоцентричным", однако, по мнению экспертов, — это не более чем красивая фраза, которая ни в коей мере не отражает реальную суть бюджета.

По мнению политолога, руководителя Центра "Третий сектор" Андрея Золотарева, этот год, как и предыдущий, закладывает тенденцию того, что Украина теряет человеческий капитал.

"И это самое страшное. Не потеря пяти тысяч промышленных предприятий — это плохо. Но потеря человеческого капитала ведет к изменению социальной структуры, к ее архаизации. И в итоге экономика, которая скатывается в третий мир, она потянет в третий мир и политику, и социальные отношения… Происходит прекаризация социальных отношений в Украине, когда люди работают на очень зыбкой основе, у них нет ни гражданских, ни трудовых прав. Увы, это реалии третьего мира, можно полагаться на то, что потихонечку экономика начнет выправляться, но, увы, тенденции утраты человеческого капитала могут привести к крайне неприятным для Украины последствиям", — подытожил Золотарев.