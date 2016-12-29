В Сирии вводят режим прекращения огня, РФ сокращает военное присутствие

РИА Новости Украина

На всей территории Сирии с 30 декабря начинается режим прекращения огня, а Россия сократит свое военное присутствие в стране – таковы главные новости, которые были озвучены днем в четверг на совещании президента РФ Владимира Путина и глав Минобороны и МИД Сергея Шойгу и Сергея Лаврова.

На встрече Владимир Путин сообщил о подписании трех важных документов. Первый — между сирийским правительством и вооруженной оппозицией о прекращении огня на территории САР. Второй — комплекс мер по контролю за режимом прекращения огня, третий — заявление о готовности к началу мирных переговоров по сирийскому урегулированию.

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Путин также призвал правительство Сирии, вооруженную оппозицию и все страны, имеющие влияние на ситуацию, поддержать достигнутые договоренности и принять участие в переговорах в Астане.

Глава МИД РФ Сергей Лавров, в свою очередь, отметил, что в перспективе возможно расширение списка гарантов перемирия. Так, Россия готова пригласить Каир присоединиться к этим договоренностям по прекращению огня в Сирии. А на следующих этапах возможно привлечение Саудовской Аравии, Ирака, Катара и Иордании. Кроме того, Россия надеется, что сможет "дружно и коллективно" поработать с США после вступления в свои полномочия Дональда Трампа. REUTERS Kevin Lamarque "Чистильщики" Трампа анонсируют отмену около 70% указов Обамы

Как сообщил Сергей Шойгу на встрече, режим прекращения огня в Сирии вступит в силу с 00:00 30 декабря по местному времени.

По его словам, со стороны вооруженной оппозиции соглашение подписали семь группировок общей численностью 62 тысячи человек. Это "ядро и основные силы вооруженной сирийской оппозиции", отметил министр обороны. При этом те группы, которые данный документ не подписали, "переходят в разряд террористических", добавил Шойгу.

"Достигнутые договоренности, безусловно, являются хрупкими, требуют особого внимания и сопровождения с целью сохранения и развития. Но, тем не менее, это заметный результат нашей совместной работы, усилий министерства обороны, министерства иностранных дел, наших партнеров в регионах", — прокомментировал Путин.

Президент РФ добавил также, что оба министерства постоянно находились в контакте с партнерами и в Дамаске, и в других столицах: "Очень большую работу проделали совместно с партнерами из Турции. Мы знаем, что совсем недавно состоялась трехсторонняя встреча в Москве министров иностранных дел России, Турции и Ирана, где все три страны взяли на себя обязательство не только по контролю, но и по гарантиям мирного процесса урегулирования в Сирийской республике", — сообщают РИА Новости

Между Россией и Турцией, которые являются гарантами соглашений, будет создана "горячая линия", по которой стороны смогут обсуждать ход перемирия.

Сирийская армия и МИД Турции уже подтвердили эти договоренности.

Достигнутое соглашение позволит, в том числе, сократить военное присутствие России в регионе.

"В случае принятия вами решения по вступлению в силу указанных договоренностей, готовы обеспечить введение режима прекращения боевых действий, организовав постоянный контроль за его соблюдением. Сформированы все предпосылки для прекращения боевых действий на территории Сирии, и налаживания прямого диалога между правительством Сирии и оппозиции, заинтересованы в сохранении территориальной целостности Сирии и суверенитета этой страны. Кроме того, созданы условия для сокращения российской группировки войск на территории Сирии", — считает Шойгу.

Владимир Путин ответил, что согласен с предложением о сокращении военного присутствия России, "имея в виду, что мы, безусловно, будем продолжать борьбу с международным терроризмом и дальше будем оказывать поддержку законному сирийскому правительству в борьбе с терроризмом и, безусловно, будем исполнять договоренности, которые нами достигнуты, в том числе по развитию пунктов базирования российских вооруженных сил в Тартусе и на аэродроме Хмеймим".

Президент Путин также призвал правительство Сирии, вооруженную оппозицию и все страны, имеющие влияние на ситуацию, поддержать достигнутые договоренности и принять участие в переговорах в Астане.

"Нужно сейчас сделать все для того, чтобы эти договоренности вступили в силу, чтобы они заработали, с тем, чтобы сформированная уже и формирующаяся сейчас переговорная команда своевременно и как можно быстрее приехали бы в Астану и начали бы там реальный мирный процесс. И в этой связи я призываю правительство Сирийской Арабской Республики, вооруженные отряды оппозиции, все страны региона — и вовлеченные в конфликт, и имеющие влияние на конфликтующие стороны — оказать поддержку достигнутым договоренностям, принять самое активное участие в намечающихся переговорах в столице Казахстана", — сказал Путин.

Ранее президент России уже заявлял, что договорился с турецким лидером Тайипом Эрдоганом о предложении конфликтующим сторонам в Сирии продолжить процесс мирных переговоров на новой площадке в Астане. По его словам, новая площадка может дополнять женевские переговоры. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в ходе телефонных переговоров с Путиным и Эрдоганом поддержал данную инициативу и заявил о готовности предоставить площадку для таких переговоров в Астане.

Глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с Шойгу и Путиным отметил, что Россия вместе с Турцией и Ираном приступает к подготовке этой встречи в Астане.

"Мы сейчас приступаем вместе с турками и иранцами к подготовке встречи в Астане", — сообщил Лавров.

По словам Лаврова, в перспективе возможно также расширение списка гарантов перемирия. Так, Россия готова пригласить Каир присоединиться к договоренностям по прекращению огня в Сирии, а на других этапах возможно привлечение Саудовской Аравии, Ирака, Катара и Иордании, заявил Лавров.

Кроме того, глава российского внешнеполитического ведомства отметил, что после вступления нового президента США Дональда Трампа к его обязанностям, США с новой администрацией смогут присоединиться к усилиям Турции, Ирана и России по урегулированию в Сирии.

"Они тоже смогут присоединиться к этим усилиям, с тем, чтобы мы поработали в этом направлении дружно и коллективно", — сказал Лавров.

Наконец, к договоренностям будут приглашены представители ООН.

"Это позволит обеспечить преемственность политического процесса, с учетом тех рамок, которые были одобрены в резолюции Совета Безопасности 2254. Мы сегодня примем меры, с тем чтобы этот пакет документов, который был подписан, о котором вы сказали, был распространен в качестве официального документа в Совете безопасности ООН, проинформируем членов СБ ООН, ответим на их вопросы", — пообещал Лавров.

Договоренность о режиме прекращения огня стала возможна благодаря сотрудничеству России и Турции, но это не означает, что страны пришли к соглашению о разделе Сирии на сферы влияния, заявил РИА Новости научный руководитель Института востоковедения РАН, политический советник спецпосланника генсека ООН по Сирии Стаффана де Мистуры Виталий Наумкин.

"Очень важно, что Турция согласилась присоединиться к борьбе с ИГИЛ и нусровцами, и, видимо, сегодня наступает новый этап, когда, даже если мы посмотрим на сегодняшнее прекращение огня, оттуда исключаются и ИГИЛ и ан-Нусра. Турция пошла на то, чтобы исключить именно "Джебхат Фатх аш-Шам" (бывшая Джебхат ан-Нусра). И если Турция сможет убедить всю вооруженную оппозицию присоединиться к этому режиму прекращения огня, будет гарантировать его, а мы гарантируем то же самое с нашими сирийскими и иранскими коллегами, если эти общие гарантии сработают, то это будет очень серьезный поворот (в сирийском урегулировании)", — заявил Наумкин.

В то же время "это не означает, что мы делим страну на сферы влияния, на раздел Сирии мы не пойдем", отметил востоковед.

"Вспомним, что в заявлении по итогам встречи (глав МИД России, Турции и Ирана — Ред.) 20 декабря говорилось о приверженности принципам территориальной целостности Сирии и сохранения ее в границах, в которых она существовала. Это уже ставит под большое сомнение тезис о разделении Сирии на сферы влияния", — напомнил он.