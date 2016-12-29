Шойгу: режим прекращения огня в Сирии вступит в силу с полуночи 30 декабря

КИЕВ, 29 дек — РИА Новости Украина. Режим прекращения огня в Сирии вступит в силу с 00.00 30 декабря, сообщил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Владимир Владимирович, с вашего позволения мы тогда подтверждаем режим прекращения огня с нуля часов 30 числа", — сказал Шойгу.

"Договорились", — ответил президент РФ.

В четверг Путин сообщил о подписании трех документов: первый — между сирийским правительством и вооруженной оппозицией о прекращении огня на территории САР; второй — комплекс мер по контролю за режимом прекращения огня; третий — заявление о готовности к началу мирных переговоров по сирийскому урегулированию.

Он также добавил, что согласен с предложением министерства обороны по сокращению военного присутствия РФ в Сирийской республике.