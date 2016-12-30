В США рассекретили отчет о кибератаках в период выборов

КИЕВ, 30 дек – РИА Новости Украина. Федеральное бюро расследований (ФБР) и Министерство внутренней безопасности (МВБ) США опубликовали отчет о кибератаках на серверы одной из американских партий в период президентских выборов, в данных атаках обвиняют российских граждан и ведомства.

"Этот отчет – результат совместной аналитической работы ФБР и МВБ. Этот документ предоставляет подробную техническую информацию относительно инструментов и инфраструктуры, использованной российскими гражданскими и военными разведывательными службами, для взлома серверов, связанных с американскими выборами, а также американского правительства, политических и частных секторов", — говорится в документе, опубликованном на сайтах ведомств.

США заявляют, что две группы разведки РФ взломали партию в США в 2015 и 2016 годах. При этом утверждается, что именно российские спецслужбы предали полученную информацию гласности.

Название политической партии не уточняется, но ранее сообщалось о взломе серверов Демократической партии.

"Правительство США подтверждает, что два различных действующих лица из RIS (российские разведывательные службы — ред.) участвовали во взломе политической партии в США. Первая действовавшая группа, известная как серьезная постоянная угроза 29 (APT 29), проникла в системы партии летом 2015 года, а вторая, известная как APT28, — весной 2016 года", — говорится в докладе.

По данным властей США, хакеры разослали в 2015 году примерно 1 тысяче человек, включая официальных лиц США, письма с вредоносным кодом, и по крайней мере один человек нажал на ссылку, дав хакерам доступ к системам партии. В результате хакерам удалось внедриться в системы и получить там постоянное присутствие, говорится в докладе.

Также в 2016 году хакеры разослали предупреждения о необходимости смены пароля, замаскированные под сообщения администрации сети, что также помогло проникновению в системы партии, говорится в докладе. "Власти США считают, что информация была передана прессе и опубликована", — уточнили авторы доклада.

Также спецслужбы США опубликовали более 40 псевдонимов, под которыми, по их мнению, действуют российские спецслужбы. В документе американские компании призвали к бдительности и проверке задним числом своих сетей, а также предложили возможные технические меры по борьбе с хакерами.

США в четверг ввели против разведслужб и ряда частных лиц РФ санкции в связи с "вмешательством в выборы" и объявили о высылке из США 35 российских дипломатов, которых президент Барак Обама назвал "работниками российской разведки".

В октябре официальные представители разведывательного сообщества США заявили, что за кибератаками в отношении избирательных систем страны стояли российские хакеры. Позднее ЦРУ через СМИ обвинило Россию во взломе партийных серверов Демократической партии с целью помочь Дональду Трампу, который победил на выборах президента 8 ноября. В Москве эти обвинения категорически опровергли, назвав их бездоказательными. Никаких доказательств причастности России к хакерским атакам с целью повлиять на результат президентских выборов власти США ни разу не предъявили.

Белый дом признал, что в день выборов никакой повышенной активности хакеров не наблюдалось. Конгресс в свою очередь потребовал спецслужбы ознакомить их с результатами расследования, однако этого сделано не было. Трамп назвал заявления о вмешательстве России в президентские выборы для его поддержки "смехотворными".

Президент России Владимир Путин, говоря об этих обвинениях, заявлял, что в опубликованных данных нет ничего в интересах России, а истерика нагнетается, чтобы отвлечь внимание от их содержания. В свою очередь, комментируя заявления Хиллари Клинтон о якобы вмешательстве России в предвыборную кампанию, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков называл обвинения в адрес Москвы "абсолютно голословными". По его словам, подобные заявления ни на чем не основаны, "никакие факты не приводятся".

Как заявил РИА Новости спецпредставитель президента по вопросам международного сотрудничества в области информационной безопасности, посол по особым поручениям МИД РФ Андрей Крутских, вводя санкции против РФ, США пытаются "затормозить возможное сотрудничество". Подобные шаги Крутских назвал "агонией правящей элиты" и "личной ненавистью президента США" Барака Обамы по отношению к РФ. В то же время он не исключил возможности отмены "введенных в агонии" последних санкций США при президентстве Дональда Трампа. По его словам, РФ не является врагом США и "нацелена на сотрудничество и стабильность" в двусторонних отношениях.