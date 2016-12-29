США ввели санкции в отношении ФСБ и ГРУ

КИЕВ, 29 дек – РИА Новости Украина. США ввели санкции в отношении пяти российских ведомств и организаций, включая Федеральную службу безопасности и Главное разведывательное управление Генштаба ВС РФ. Об этом сообщает сайт Минфина США.

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Минфин утверждает, что санкции введены за их якобы причастность к кибератакам в период американских выборов. Кроме указанных ведомств в список вошли АНО "Профессиональная ассоциация создания и обработки данных", "Специальный технологический центр", компания по защите данных "ЦОР Секьюрити".

Ранее некоторые из 17 спецслужб, входящих в разведывательное сообщество США, заявили о том, что российские хакеры якобы атаковали во время предвыборной кампании ресурсы политических организаций страны, чтобы помочь республиканцу Дональду Трампу победить. Однако с такими выводами не согласился директор ФБР Джеймс Коми.