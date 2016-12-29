Трамп может пересмотреть санкции против РФ – администрация

JIM WATSON / AFP

КИЕВ, 29 дек — РИА Новости Украина. Избранный президент США Дональд Трамп может пересмотреть принятые в четверг санкции против РФ. Однако при этом необходимо действовать очень осторожно. Об этом заявил высокопоставленный представитель администрации США.

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"Вы можете пересмотреть санкции, но нужно действовать очень осторожно при этом", — сказал он, отвечая на вопрос журналистов, сможет ли избранный президент отменить санкции.

Ранее президент США Барак Обама в своем заявлении назвал "сотрудниками разведки" 35 российских дипломатов, которых было принято решение выслать из США. Сообщается, что граждане РФ будут высланы из Вашингтона и Сан-Франциско в течение 72 часов.

Ранее некоторые из 17 спецслужб, входящих в разведывательное сообщество США, заявили о том, что российские хакеры якобы атаковали во время предвыборной кампании ресурсы политических организаций страны, чтобы помочь республиканцу Дональду Трампу победить. Однако с такими выводами не согласился директор ФБР Джеймс Коми.