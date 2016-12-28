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Альянс Израиля и США переживет разногласия - Нетаньяху

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На поселение. Скандальная резолюция СБ ООН по Израилю (466)

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Биньямин Нетаньяху заявил, что разочарован речью госсекретаря США Джона Керри, в которой тот беспрецедентно жестко раскритиковал Израиль за поселенческую деятельность на оккупированных палестинских территориях.
Биньямин Нетаньяху. Архивное фото
RIA News Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк

КИЕВ, 28 дек – РИА Новости Украина. Альянс Израиля с США переживет глубокие разногласия между странами, а со временем только окрепнет, сказал премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху, передает РИА Новости.

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Яков Кедми: что в резолюции ООН по Израилю

"У меня нет сомнений в том, что наш альянс переживет глубокие разногласия, которые у нас есть с администрацией Обамы, и в будущем станет только крепче", — сказал он.

Глава правительства заявил, что разочарован речью госсекретаря США Джона Керри, в которой тот беспрецедентно жестко раскритиковал Израиль за поселенческую деятельность на оккупированных палестинских территориях и назвал ее угрозой для перспектив урегулирования ближневосточного конфликта.

"Я хочу выразить глубочайшее разочарование речью Джона Керри. Речь почти настолько же не сбалансирована, как антиизраильская резолюция, принятая Советом Безопасности ООН", — сказал Нетаньяху, имея в виду одобренную на прошлой неделе резолюцию с осуждением поселенчества и требованием его прекращения.

Совет безопасности ООН в пятницу принял резолюцию, которая требует от Израиля прекратить строительство поселений на оккупированных палестинских территориях, включая Восточный Иерусалим. Ее поддержали 14 членов Совбеза, в том числе Украина. США, которые ранее блокировали подобные проекты, воздержались. Авторами документа являются Малайзия, Новая Зеландия, Сенегал и Венесуэла.

Несмотря на многократные призывы Израиля, США, вопреки обыкновению, воздержались при голосовании, не став ветировать проект, благодаря чему его удалось принять. Канцелярия Нетаньяху объявила, что не будет выполнять резолюцию.

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