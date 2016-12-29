Команда Трампа призвала обнародовать "доказательства" кибератак на выборах

КИЕВ, 29 дек – РИА Новости Украина. Команда избранного президента США Дональда Трампа призывает уходящую администрацию Барака Обамы обнародовать факты, которые доказывали бы причастность кого-либо к кибератакам в период выборов, сообщает РИА Новости.

"Избранный президент и другие (его сторонники) заявляли и продолжают придерживаться этой точки зрения, что, если у Соединенных Штатов есть неоспоримые доказательства, что кто-либо вмешивался в наши выборы, они должны быть обнародованы, как ФБР и другие агентства сделали в прошлом", — сказал представитель переходной команды Трампа в ходе конференц-колла для журналистов в четверг.

Он напомнил, что немало политиков левого толка пытаются поставить под сомнение победу Трампа и то, "насколько большой эта победа была".

В среду телеканал CNN сообщил со ссылкой на чиновников из администрации, что президент США Барак Обама планирует объявить о новых санкциях против России из-за якобы причастности Москвы к хакерским атакам. По данным NBC, санкции могут быть обнародованы в четверг–пятницу. Не уточнялось, какие действия одобрил Обама, но сообщалось, что среди обсуждаемых мер — экономические санкции, привлечение к ответственности, получение доступа к компрометирующей информации в отношении российских чиновников или олигархов, ограничения в отношении российских дипломатов в США.

В октябре официальные представители разведывательного сообщества США заявили, что за кибератаками в отношении избирательных систем страны стояли российские хакеры. Позднее ЦРУ через СМИ обвинило Россию во взломе партийных серверов Демократической партии с целью помочь Дональду Трампу, который победил на выборах президента 8 ноября. Никаких доказательств причастности России к хакерским атакам с целью повлиять на результат президентских выборов власти США ни разу не предъявили.

В Москве эти обвинения категорически опровергли, назвав их бездоказательными. Белый дом признал, что в день выборов никакой повышенной активности хакеров не наблюдалось. Конгресс в свою очередь потребовал от спецслужб ознакомить их с результатами расследования, однако этого сделано не было. Трамп назвал заявления о вмешательстве России в президентские выборы для его поддержки "смехотворными".

Президент России Владимир Путин, говоря об этих обвинениях, заявлял, что в опубликованных данных нет ничего в интересах России, а истерика нагнетается, чтобы отвлечь внимание от их содержания. В свою очередь, комментируя заявления Хиллари Клинтон о якобы вмешательстве России в предвыборную кампанию, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков называл обвинения в адрес Москвы "абсолютно голословными", по его словам, подобные заявления ни на чем не основаны, "никакие факты не приводятся".